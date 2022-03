Auser Carnia, ecco sito web ufficiale

La realtà di oggi impone scelte di solidarietà

Questa AUSER VOLONTARIATO CARNIA ODV-ETS con sede in Tolmezzo, ha mandamento sulla realtà territoriale di tutta la Carnia.

Questo territorio, con manifestazione autonomista che ha raggiunto l'apice nell'anno 2004 per il tentativo della costituzione della provincia Alto Friuli, a distanza di 18 anni, incontra il totale fallimento politico con la messa in cassa integrazione di oltre 800 persone da una delle realtà produttive più importanti del comprensorio.

Questo dato di fatto porta in essere un mutamento sostanziale del benessere della Carnia e si necessità attivare un urgente e forte sostegno ai residenti.

Il sito internet ufficiale raggiungibile a usercarnia.it è una nascente attività di costituzione di comunità digitale che andrà a sostenere e migliorare il benessere dei futuri soci iscritti del territorio della Carnia.

Per ogni necessità di chiarimento, che il referente web è il volontario web Segato Andrea 389.060.4142