Automation Anywhere e Brain Management presentano REDESIGN WORKFORCE FOR THE FUTURE - #FoWTalk2019

Automation Anywhere e Brain Management insieme alla Blend Tower Copernico di Milano per discutere delle nuove tecnologie abilitanti la trasformazione del lavoro nell’ambito dell’ultima rivoluzione aziendale

Milano, 24 ottobre 2019 – Martedì 12 novembre si svolge a Milano, presso la Copernico Blend Tower, ‘REDESIGN WORKFORCE FOR THE FUTURE’, il talk organizzato dalla multinazionale americana Automation Anywhere e dall’italianissima società di consulenza Brain Management per affrontare il tema dell’evoluzione futura del lavoro.



La grande trasformazione digitale in corso permea di sé ogni aspetto della vita: le città cambiano volto e si trasformano in smartcities; il mondo del lavoro si arricchisce di nuove competenze e vengono scardinati i tradizionali paradigmi organizzativi.



In riferimento alla contaminazione che opera il digitale nel mondo del lavoro si parla di vera e propria rivoluzione aziendale. Oltre alla trasformazione dei processi produttivi, il digitale ridisegna le strutture, innova i modi e gli spazi della comunicazione, rende più competenti le persone, cambia le culture organizzative. Saltano le catene gerarchiche per lasciare spazio alla valorizzazione dei risultati. Le tecnologie digitali mobili e il cloud computing superano il concetto di ufficio come spazio e tempo di lavoro, dando luogo a nuove forme di flessibilità. Le piattaforme di condivisione dei contenuti aprono alla trasparenza e alla collaborazione. La programmazione lascia spazio all’esplorazione e all’innovazione.



In questo contesto assumono un ruolo centrale le tecnologie abilitanti della quarta rivoluzione industriale in corso: AI, Cognitive Computing, Robotic Process Automation & Advanced Analytics ampliano l’ingegnosità umana, creano nuove competenze, aprono mercati completamente nuovi, consentono di gestire la mole di dati proprietari trasformandoli in vero e proprio valore.



Di questi temi discuteranno, nell’ambito del “Work for future Talk”, Alessandro Fragapane, Sales Director Automation Anywhere; Dario Buzzi CEO Brain Management e Claudia Pellegrini, Director of Human Resources Copernico.



L’evento si svolgerà il 12 novembre presso la Blend Tower Copernico, piazza IV novembre, 7 – Milano, con registrazione dei partecipanti a partire dalle 17.30 .



Dalle 17.30 alle 18 Alessandro Fragapane terrà lo speech “Accelerare le performance aziendali con la Digital Workforce”; seguirà l’intervento di Dario Buzzi “Data Analytics per il business: trasformare i dati in informazioni a supporto della Workforce”. Prima della chiusura dei lavori, a cura di Claudia Pellegrini, vi sarà la presentazione di uno use case. A conclusione del dibattito, ci sarà un Cocktail per stimolare il networking.



Al link sottostante è possibile registrarsi e visionare il programma completo.



A proposito di Automation Anywhere

Automation Anywhere è leader nella Robotic Process Automation (RPA), la piattaforma di Intelligent Digital Workforce a livello globale. La piattaforma Automation Anywhere enterprise-grade utilizza software bot per rendere il lavoro più umano automatizzando i processi aziendali e rendendo libere le persone. Oltre 1.000 organizzazioni utilizzano questa soluzione AI-enabled per gestire e scalare i processi di business più velocemente, con quasi zero errori, riducendo drasticamente i costi operativi. Automation Anywhere fornisce tecnologie di automazione su scala globale per il mondo Finance, Healthcare, Manufacturing, Telco e Logistica.

A proposito di Brain Management

Brain Management è una società italiana di Consulting e System Integration specializzata nel processo di gestione e valorizzazione del dato. Brain Management fa parte del Gruppo Consulenza Innovazione (GCI), una realtà made-in-Italy che affonda le sue radici nella System Integration e nella Business Intelligence ed è stata la prima ad avere l’intuizione di portare sul mercato le tecnologie Big Data.

