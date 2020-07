Automazione basculanti e tapparelle: Automatichome anche in Sicilia

Automatichome, azienda che si occupa di automazione di basculanti, tapparelle e tende da sole, annuncia che dal 1° settembre 2020 sarà operativa anche in Sicilia. Arricchisce la sua copertura nazionale che al momento attuale comprende Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Liguria, Sardegna, Toscana e Molise.

Automatichome, marchio di Marvin Srl, estende il servizio di motorizzazione di basculanti, tapparelle e tende da sole in Sicilia.

L’attività sarà operativa sull’isola dal 1° settembre 2020 ma è già possibile richiedere il preventivo.

Si tratta di una realtà in crescita, lo dimostra la presenza capillare sul territorio nazionale; il segreto del successo va rintracciato nella preparazione dei tecnici specializzati, nell’assistenza post-vendita e nell’ottimo rapporto qualità-prezzo, per la soddisfazione dei clienti. Gli installatori provvedono al montaggio delle apparecchiature motorizzate trovando la soluzione più efficace e meno invasiva e portando a termine il lavoro con precisione.

L’amministratore delegato di Automatichome Vincenzo Di Benedetto dichiara:“Siamo lieti di annunciare che a partire dal mese di settembre 2020 saremo pienamente operativi in Sicilia così potrete approfittare della convenienza delle nostre offerte e della nostra formula “ zero sorprese”. Contiamo di potervi fornire i nostri servizi di automazione porte garage, tapparelle, e tende da sole a costi fissi predeterminati e che includono il tutto come già stiamo facendo da molti anni in diverse regioni d’Italia“.

Infatti l’azienda è già attiva in Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Liguria, Sardegna, Toscana e Molise.



L’automazione della porta basculante, delle tapparelle e delle tende rientra tra gli strumenti che semplificano la vita: gestirle a distanza con un telecomando è molto apprezzato e sempre più diffuso.

Rappresenta una soluzione capace di migliorare la quotidianità e presenta diversi vantaggi tra cui la comodità e la sicurezza nell’aprire e chiudere la porta del proprio box restando seduti in auto, un bel risparmio di tempo e di fatica per la schiena.

La stessa cosa vale per gli altri serramenti della casa che possono essere gestiti con un semplice gesto, regalando un comfort notevole: sia gli avvolgibili che le tende da sole vengono azionate con un click.

Dire addio al funzionamento manuale senza sostituire il basculante del garage, le tapparelle e le tende esistenti è un ulteriore beneficio. Senza dimenticare la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali ed agevolazioni Iva concesse per questo tipo di interventi.



Sempre più persone scelgono di dotarsi dell’automazione del basculante ma per un’installazione a regola d’arte è necessario rivolgersi a dei professionisti come gli esperti di Automatichome.

Automatichome è un marchio di Marvin Srl con sede centrale a Desio in Corso Italia 117.



Marvin srl

C.so Italia 117 – Desio (MB)

Tel 0246712568 – 0246712596

Fax 0248013233

info@automatichome.it