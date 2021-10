Autunno all'isola d'Elba

Fino al 31 ottobre la Settimana delle Castagne I migliori chef di tutta Italia si sfidano a Marciana per il 15° Concorso Nazionale Castagne Marroni e Farina di Castagne: I Dolci.

Da sabato 23 ottobre, chef e pasticceri provenienti da tutta Italia si sfideranno a Marciana durante il 15° Concorso Gastronomico Nazionale Marroni, Castagne e Farina di Castagne: I Dolci. I partecipanti sottoporranno le loro creazioni dolciarie a base di castagne alle due giurie del concorso. Una sfida gastronomica nazionale che quest’anno giunge nell’antico borgo elbano rinomato per i suoi castagneti grazie alla collaborazione tra Comune di Marciana e Associazione Città del Castagno.



Il concorso si propone di contribuire a divulgare le peculiarità delle produzioni tipiche, condividendone le potenzialità e valorizzando antiche e nuove ricette nate dalla scoperta delle eccellenze del territorio. Ulteriore obiettivo della giornata: creare opportunità di dialogo e confronto culturale mettendo in relazione la comunità locale con esperienze provenienti da realtà nazionali analoghe. Sede del concorso sarà la Collegiata di San Sebastiano a Marciana.



Fino al 31 ottobre, nella pittoresca cornice del borgo elbano, in occasione della Settimana delle Castagne, si susseguiranno iniziative gastronomiche, ambientali e culturali che animeranno Marciana e i bellissimi dintorni dipinti dai colori dell’autunno. Un importante appuntamento dedicato al castagno - simbolo della tradizione dei paesi di Marciana e Poggio e, in generale, delle aree montane - che vuole invitare all'attenzione e alla riflessione sul ruolo economico, sociale e culturale della castagna per il territorio.



Protagonisti, dunque, i sapori d’autunno con stand gastronomici, dibattiti legati a importanti tematiche ambientali, laboratori per bambini e famiglie, escursioni e percorsi outdoor.



Di seguito, il calendario delle iniziative:



lunedì 25 ottobre - Il Castagno dalla tradizione al futuro, tavola rotonda con rappresentanti di enti, associazioni ed esperti del settore, Marciana;



martedì 26 ottobre - Creare bellezza, iniziativa CETS che propone una giornata di formazione sulla gestione del verde e visita guidata alla Casa del Parco, Marciana;



mercoledì 27 ottobre - Il percorso dei fiori, attività outdoor con l’Associazione Pedalta, da Marciana a San Cerbone e ritorno;



venerdì 29 e sabato 30 ottobre - Corso propedeutico alla raccolta dei funghi, a cura di Aster Natura Toscana, Marciana, Collegiata S.Sebastiano (l’iniziativa, gratuita, verrà preceduta dalla Mostra micologica allestita a partire dalle ore 16.00 di venerdì 29 con funghi determinati e raccolti a cura dei TDP micologi ASL TNO Ispettorato Micologico);



domenica 31 ottobre - Trekking a San Cerbone, proposto dalla Casa del Parco di Marciana, arrivo e partenza da Poggio.



L’evento è realizzato dal Comune di Marciana in collaborazione con diverse associazioni del territorio e non: Associazione Nazionale Città del Castagno, Proloco Marciana-Elba, Associazione Pedalta, Associazione il Rifugio, con il patrocinio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e sponsor tecnico Blunavy. È un’iniziativa nell’ambito di e•art, progetto del Comune di Marciana che contraddistingue le azioni volte a valorizzare il territorio, la sostenibilità e l’eredità culturale.



Il programma completo e i dettagli per prenotazioni e modalità di accesso: www.visitmarciana.it



Organizza il tuo viaggio all’Isola d’Elba partendo da questa idea!



L’isola d’Elba è facilmente raggiungibile in aereo e in traghetto dal porto di Piombino in un’ora di navigazione.



Tutte le informazioni si trovano sul sito www.visitelba.info