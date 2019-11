Autunno nel Municipio 4 di Bari

al via le manifestazioni realizzate dal Municipio 4

Partiranno sabato 23 e domenica 24 novembre le iniziative promosse dal Municipio 4 del Comune di Bari in collaborazione con il Gruppo Ideazione srl. Il Municipio ha promosso una serie di iniziative che allieteranno questo mese prefestivo in vista del Natale con questo primo week end dedicato alla degustazione di prodotti tipici allietata da animazione artisti di strada per bambini e danza popolari per adulti.Appuntamento il 23 presso la piazza di S. maria del campo a Ceglie e il 24 presso il Parco Nuovo di Loseto. Si continua il 30 novembre presso la Chiesa S. Agostino a Carbonara con l'inaugurazione della mostra "Suggestioni di Puglia" degli artisti Roberto Sibilano e Clarissa Lapolla , fotografi che mostreranno attraverso il loro obiettivo la bellezza e il fascino della nostra terra.

Altri appuntamenti saranno previsti per il mese di dicembre con l'accensione degli alberi di Natale e concerto di auguri natalizio.