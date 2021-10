AUTUNNO, TEMPO DI TERME. Fra le novità dell’Ermitage Medical Hotel di Abano il Check Up in un week end e la possibilità di usufruire del Bonus terme

All’Ermitage Medical Hotel, dove la vacanza significa salute.

L’autunno, tempo di benessere e relax, è il periodo migliore dell’anno per concedersi una rigenerante vacanza alle terme. In Veneto, l’area delle Terme Euganee (la principale d’Europa) è dal tempo dei Romani un luogo privilegiato per ritemprare corpo e spirito, abbinando le cure termali al relax nella cornice incontaminata del Parco Naturale dei Colli Euganei. Il loro famosissimo fango è un talismano di salute assolutamente naturale: le sue virtù terapeutiche derivano infatti dalle proprietà dell’acqua calda termale in cui viene fatto maturare, che gli attribuiscono un potente potere antalgico ed antinfiammatorio.



Simbolo storico del termalismo del bacino euganeo è l’Ermitage Medical Hotel di Abano, primo albergo medicale italiano, raffinato quattro stelle dove ciascuno può ritagliarsi la propria vacanza termale su misura, con un’attenta assistenza medico specialistica. In assoluta comodità e relax, dato che tutti i servizi sia di salute che di benessere, sia termali che di medicina fisica e riabilitativa sono interni al resort e perfettamente integrati con l’ospitalità alberghiera.



Fra le novità di quest’autunno, dall’8 novembre l’Ermitage offre la possibilità di usufruire del Bonus terme (fino a 200 €), per le prestazioni termali fatte. Inoltre dà la possibilità di fare il Check Up in un week end approfittando di una breve vacanza termale per fare il punto sulla propria salute ed essere consigliati sulle giuste strategie di prevenzione. All’interno del resort termale, circondati dal verde dei Colli Euganei, coccolati dalle 3 sorgenti di benefica e calda acqua termale salso-bromo iodica che alimentano l’area benessere e le piscine, con tutti i confort e i servizi di quello che è uno degli hotel storici delle Terme Euganee, è possibile accedere al Poliambulatorio specialistico interno convenzionato con le migliori assicurazioni private europee. Un’équipe medica completa, un punto prelievi, le migliori tecnologie in ambito ecografico e strumenti di valutazione funzionale ad alta tecnologia consentono di fare un Check Upcompleto per misurare in modo rigoroso la propria condizione fisica, trasformando la vacanza in un importante momento per la propria salute. Inoltre, sempre in un’ottica di prevenzione, durante soggiorni brevi da giovedì a domenica, vengono effettuati percorsi dedicati a specifiche esigenze in ambito motorio, neuromotorio, cardio vascolare e cardio polmonare. Tutti i servizi dell’area sanitaria sono rendicontati e fatturati in modo disgiunto dai servizi ospitalità e benessere, sia ai fini fiscali che delle eventuali rimborsi assicurativi laddove previsti dal proprio piano assistenziale.



