Inaugurazione Sabato 6 luglio 2019 ore 18.00 Pescara Museo di Arte Moderna “Vittoria Colonna” E’ un omaggio alla Scuola Romana e all’eredità che ha lasciato. La mostra “Avanguardie Discrete” che si inaugura sabato 6 luglio presso il Museo “Vittoria Colonna” di Pescara propone un viaggio in un periodo oggi quasi mitico e di grandi innovazioni dell’arte contemporanea italiana, quel decennio tra i primi anni sessanta e settanta in cui artisti come Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Enrico Manera etc.

"AVANGUARDIE DISCRETE” a cura di Giancarlo Costanzo e Raffaele Soligo



