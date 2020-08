Avital Kotzer Adari, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, termina dopo 6 anni il suo mandato

E' finito il 31 luglio scorso il mandato di Avital Kotzer Adari alla guida dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo “Tanto il lavoro e tante le soddisfazioni. Straordinario l’impegno del team che mi ha affiancato, risultati positivi spesso anche oltre le migliori aspettative” ha dichiarato Avital.

L’inizio, nel 2014, non è stato facile, avendo Avital iniziato il mandato in un momento complesso, nel panorama internazionale, per la destinazione Israele .



Con l’Expo la svolta

Israele fu il primo Paese ad acquistare lo spazio, insieme naturalmente all’Italia, per la partecipazione ad EXPO 2015.

Attraverso EXPO si è iniziato a proporre un riposizionamento della destinazione, proponendo brand innovativi, come il turismo all’aria aperta, coniugandolo con la ricerca dell’eccellenza dei prodotti della terra e la scoperta dell’originalità enogastronomica.

Questo brand è cresciuto in modo inaspettato, passando attraverso l’amore della direttrice per l’area di Zichron Yacov, non lontano da Cesarea Marittima, dove Avital è nata: la cosiddetta area del vino, la cui offerta è ora sempre di più entrata nella consapevolezza degli italiani grazie anche alle numerose strategie di comunicazione legate ai contenuti prodotti dai colleghi della stampa .



L’attività con il trade

La direttrice Avital ha dato in questi 6 anni di direzione un impulso decisivo per l’attività con il trade.

Da una parte ha promosso azioni di grande respiro culturale legate ai brand più tradizionali come, per esempio, la partecipazione a convegni di contenuto archeologico in collaborazione con autorevoli istituzioni come la Curia di Bergamo o Milano, la Biblioteca Ambrosiana o la Soprintendenza Archeologica di Milano attraverso una efficace partnership con le opere di pellegrinaggio e gli operatori del turismo religioso. Dall’altra ha raggiunto grandi successi nel settore del turismo generalista attraverso la realizzazione di collaborazioni con i più importanti Tour Operator e con i principali network di agenzie nazionali, con cui sono stati siglati accordi di marketing che hanno visto l’organizzazione di eventi dedicati, sponsorizzazioni di convention e roadshow in tutto il territorio Italiano.

Oltre 2.500 gli agenti di viaggio incontrati mediamente ogni anno, 1.200 i sacerdoti contattati verso i quali viene svolta una costante attività di informazione, più di 100 gli uffici diocesani costantemente oggetto di comunicazione, oltre 30, tra Tour Operator, Organizzatori di Pellegrinaggi e Network di Agenzie “new entries” che in questi ultimi anni hanno dedicato una programmazione specifica alla destinazione Israele, aggiungendo così la loro attività a quella dei marchi già precedentemente presenti sul mercato italiano, per un totale di oltre 100 aziende costantemente in contatto con l’Ente e con una programmazione dedicata alla destinazione.



Brand nuovi e rinnovati

“Israele è un Paese magnifico: il mio sogno è stato fin dall’inizio quello di aprire lo scrigno contenente i tesori della mia Terra” ha dichiarato Avital.



Turismo famigliare

Fino a 6 anni fa questa tipologia di turismo sembrava, per gli Italiani, lontana dall’offerta Israele. Soprattutto a seguito di importanti riconoscimenti, come, per esempio, Tel Aviv eletta da parte di Condè Nast la città con le migliori spiagge cittadine di tutta l’area del Vicino Oriente, la direttrice si è impegnata per far crescere il turismo per la famiglia, brand nel quale ha creduto moltissimo anche come mamma di due bimbe.



Turismo all’aria aperta

Parlare di turismo all’aria aperta coniugandolo con la destinazione Israele oggi non stupisce più: il lavoro di questi anni ha fatto in modo che i meravigliosi parchi di Israele (ben 54) e le relative attività possibili in essi, dal Birdwatching all’indagine archeologica, dall’Israel Trail al Gospel Trail, entrassero nelle aspettative degli italiani appassionati di turismo outdoor. Non dimentichiamo poi la straordinaria promozione dei “Cammini” che legano Israele ad antiche tradizioni di movimenti religiosi.



Deserto

“Far conoscere il deserto scolpito di Israele è stata fin dall’inizio una delle mie mission” spiega Avital. Oggi il deserto del Negev rientra nell’elenco delle destinazioni degli appassionati di trekking, di sport estremi, di mountain bike, ma anche degli amanti dello yoga o del relax grazie ad un investimento nella comunicazione e all’apertura del nuovo aeroporto di Ramon e ai voli, uno anche diretto, che consentono di raggiungere con solo tre ore di volo quest’area del Paese che vanta 350 giorni di sole all’anno. Il turismo spirituale ha poi trovato nel deserto un luogo privilegiato per offrire un’esperienza unica e non ripetibile in altri luoghi, tra storia e natura, tra chiese bizantine e animali citati nella Bibbia.



Moda, food e design

L’attività di comunicazione è riuscita a far crescere questi brand, aprendo le porte soprattutto alla vivacità delle due città che racchiudono l’anima del Paese: Gerusalemme e Tel Aviv. Proprio in queste due città sono stati organizzate attività come shooting fotografici di moda o viaggi stampa per far conoscere l’aspetto più glamour della destinazione, tra cibo, design, arte e architettura. Anche la collaborazione ad important eventi come I 100 anni del Bauhaus organizzato in partnership con l’Ente Germanico per il Turismo hanno certamente contribuito a far entrare Israele in un ambito turisistico fino a questo momento sconosciuto.



Two sunny cities one break

Due città, un solo respiro. Gerusalemme e Tel Aviv si armonizzano e si completano nella loro apparente diversità. 6 anni di attività, supportata anche da una massiccia campagna ADV, soprattutto televisiva, hanno portato alla creazione unica di un brand nel quale il Ministero del Turismo di Israele ha creduto moltissimo e che oggi si inserisce perfettamente nell’immaginario dell’Italiano desideroso di disconnettersi dalla realtà per trascorrere uno spensierato long week end.



Israele sempre giovane

Senza dubbio una sfida vinta quella di presentare Israele come una destinazione perfetta per i giovani che, grazie all’ingresso delle compagnie low cost nel mercato, attraverso la cosiddetta politica degli Open Sky, oggi si recano a Tel Aviv per trascorrere un long weekend tra divertimento e relax e un pizzico di cultura: impensato tutto questo fino a 6 anni fa, tipologia di vacanza possibile oggi grazie alle nuove rotazioni che hanno preso vita in questi anni, da Venezia, Bologna, Napoli e Catania, oltre che da Roma e Milano.



Lo sport e la Grande partenza

“Qui possiamo davvero … dare i numeri. 5 maratone, con in primo piano quella di Gerusalemme a correre la quale abbiamo portato atleti e Vip di grande fama, da Gianni Morandi a Giorgio Calcaterra” illustra Avital. E ancora: “Israele oggi è conosciuta come meta ideale per il turismo sportivo e la richiesta in questo settore è in costante crescita”. Senza dubbio un impulso eccezionale è stato dato dalla Grande Partenza del Giro d’Italia nel 2018 che ha visto protagonista Israele e ben 20.000.000 di telespettatori incollati a scoprirne la varietà e lo splendore dell’offerta turistica aumentando del 135% la ricerca fatta dagli utenti relativamente a Israele come meta turistica. “Un goal per ottenere il quale abbiamo utilizzato tutti i mezzi a nostra disposizione: organizzazione di press trip dedicati, serate di gala, uno speciale cartaceo realizzato con il circuito di Gazzetta dedicato alla scoperta dei luoghi del Giro, un corner allestito durante la fiera BIT 2018 con la presenza del trofeo senza fine” conclude Avital.



L’attività di promozione per il settore dello sport ha visto l’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo prendere parte in partnership con la Gazzetta dello sport al giro di Sicilia nel 2019, in occasione dell’apertura della connessione voli Catania - Tel Aviv.



Il turismo LGBTQ e Tel Aviv: un binomio di successo

Il turismo LGBTQ è stato uno dei brand più emozionanti e divertenti da sviluppare. Avital in pochi anni ha contribuito ad accrescere in modo consistente questo mercato che all’inizio del suo mandato era soltanto una nicchia. Ha creato il Pool Arcobaleno con la collaborazione dei 5 maggiori tour operator specializzati in questo ambito, ha partecipato personalmente ad eventi dedicati al mondo LGBTQ, ha realizzato seminari per agenti di viaggio e ha partecipato con l’Ente alle più importanti fiere nazionali investendo in stand specificamente dedicati a questo settore. L’impegno ed il lavoro della direttrice in questo brand ha visto anche l’assegnazione del QPrize 2019 che ha scelto Tel Aviv come capitale internazionale del turismo LGBTQ.



Attività di PR e progetti speciali

Grande è stato l’impegno preposto all’attività PR, sia ordinaria che straordinaria.

Una media di 50 comunicati stampa annuali e una media di 25 viaggi stampa all’anno per un totale di 150 differenti media ospitati;

dai 3 ai 7 reportage televisivi annuali realizzati in collaborazione con l’Ente e dedicati all’approfondimento di aspetti particolari della destinazione;

una media annuale di 480 articoli cartacei e 600 on line dedicati ad Israele, il 55% dei quali realizzati grazie ad un’azione proattiva dell’Ente:

la realizzazione, primo fra tutti gli uffici esteri, a partire dal 2015, di un annuale premio stampa, momento atteso con interesse dal mondo dei media.



E ancora.

Alcuni progetti speciali che hanno contribuito in modo eccezionale a collocare Israele in un contesto comunicativo assolutamente nuovo.

Ne ricordiamo solo qualcuno:

il progetto #israeledagirare, realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia diretto da Bartolomeo Corsini sotto la direzione artistica di Maurizio Nichetti. 5 progetti collegati a 5 team dell’ultimo anno accademico degli studenti del centro che volati in Israele hanno realizzato altrettanti video con la freschezza e gli occhi di giovani futuri registi. “Ho curato personalmente i contenuti e ho lottato per realizzare questo progetto per il quale l’Ente è stato poi anche premiato dal GIST, Gruppo Italiano Stampa Turistica, con il premio ICA, Information Campaign Awards 2017 per il miglior progetto di comunicazione realizzato da un Ente del Turismo nell’anno di riferimento" ha concluso Avital.



Il progetto Mondadori, svolto in collaborazione con i principali megastore del circuito, coinvolgendo il pubblico attraverso la distribuzione di materiale informativo e gadget, conclusosi con una mostra fotografica al megastore di Piazza del Duomo, realizzato come attività di rafforzamento della campagna Two Sunny Cities One Break. Anche l'attività di promozione realizzata in collaborazione con Coin ha avuto la medesima finalità, raggiungendo così complessivamente e direttamente per le due attività oltre 3.000.000 di persone.

Il concorso “Negev Adventure Corri con noi” costruito in partnership con il settimanale Donna Moderna, finalizzato alla promozione del brand deserto, che ha visto raccontare il NEGEV in ben 32 numeri della rivista e ha raggiunto attraverso le pagine web e social ben 16.000.000 di utenti.



“Il mio cuore rimane qui in Italia, che è diventata la mia seconda casa. Insostituibile è l’amore verso la mia Terra, ma l’Italia ha rappresentato un eccezionale momento di crescita professionale e personale. Sono orgogliosa dei risultati che sono riuscita ad ottenere, degli oltre 190.000 italiani che hanno visitato Israele nel 2019 e della crescita ottenuta di oltre il 27%. Con grande soddisfazione sono riuscita a far conoscere in modo sempre più ampio il volto di Israele. Questo ritengo essere stato il successo più importante del mio lavoro: aver dato la possibilità agli italiani di conoscere interamente Israele, anche negli ambiti fino a poco tempo fa ignorati, avendo aperto le porte con grande passione a nuovi brand che nei prossimi anni potranno essere sempre più sviluppati. Ora sono pronta per nuove sfide.

Ringrazio tutto il mio staff, senza il quale tutte queste attività e questi sogni non sarebbero stati realizzati.

Aspetto ora tutti gli amici in Israele” ha concluso Avital.