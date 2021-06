le trasformazioni dell’Amazzonia brasiliana tra boom industriale, cultura coloniale e indigena

Teatro Amazonas di Azkona-Toloza a INTEATRO FESTIVAL 2021





Teatro Amazonas racconta le trasformazioni dell’Amazzonia brasiliana tra boom industriale, cultura coloniale e indigena, con un taglio documentaristico e fortemente politico.



La ricerca del duo iberico-sudamericano Laida Azkona Goñ e Txalo Toloza-Fernández unisce arte e impegno politico, ponendo al centro della scena la voce di un popolo e la sua storia di oppressioni. Una storia lungo quattro secoli di dittature politiche e militari, di sfruttamento coloniale (Fordlandia), di collusioni tra potere politico e Chiesa Evangelica, ma anche una storia di ribellioni (Chico Mendes, raccoglitore di caucciù, promotore della nascita del sindacato, assassinato ne dicembre 1988 , la Teologia della Liberazione...).



La performance segue anche, attraverso filmati e fotografie, il percorso di Fitzcarraldo, film del 1982 scritto e diretto da Werner Herzog.con Klaus Kinski, premio per la miglior regia al 35º Festival di Cannes. La storia si ispira in parte alla vita del peruviano Carlos Fitzcarrald, che, come il protagonista del film, fece davvero issare una nave sulla cima di una montagna in Amazzonia, a cavallo fra '800 e '900.



Nel film Brian Sweeny Fitzgerald (che si fa chiamare "Fitzcarraldo" perché i nativi del luogo non riescono a pronunciare il suo cognome) ha un grande sogno: costruire un grande Teatro dell'Opera a Iquitos, piccolo villaggio amazzonico isolato dal resto del mondo, per farvi esibire i più grandi nomi della lirica.



Fitzcarraldo riesce a portare la nave oltre il monte e poi sull'altro fiume, ma gli indios sciolgono gli ormeggi, facendo percorrere alla nave le rapide, che per miracolo riesce a superare. Tornato a Iquitos rivende la nave per il fallimento del progetto. Con il ricavato, Fitz ingaggia un'orchestra per una suggestiva esecuzione finale sulla barca.



Una impresa gigantesca fatta per sognare perchè "solo chi sognaa riesce a superare le montagne" (W, Herzog). E questo vale anche per il teatro, il teatro militante di Amazonas.



TEATRO AMAZONAS



Ideato e diretto da Laida Azkona Goñi, e Txalo Toloza-Fernández

Con Laida Azkona Goñi, e Txalo Toloza-Fernández

Musica e sound design, Rodrigo Rammsy

Lighting, Ana Rovira

Video, MiPrimerDrop

Stage design, Xesca Salvà, MiPrimerDrop

Costumi, Sara Espinosa

Ricerca documentario, Leonardo Gamboa

Produzione di scena e audiovisiva, Elclimamola

Traduzione portoghese, Livia Diniz

Traduzione Tukano, Joao Paulo Lima Barreto

Reporter, Pedro Granero.

Illustrazioni, Jeisson Castillo.

Con il supporto di Helena Febres e Conrado Parodi.

Produtto da Azkona & Toloza.

Coprodotto da Grec Festival de Barcelona; Théâtre Garonne – scène européenne (Toulouse); Marche Teatro (Ancona); INTEATRO Festival (Ancona); Antic Teatre (Barcelona); Théâtre de la Ville-Paris; and Festival d’Automne à Paris

Txalo Toloza-Fernández



Txalo Toloza-Fernández videoartista a Siantiago del Cile e performer e artista teatrale a Barcellona, dove risiede e lavora dal 1997. Nel 2005 ha creato lo studio audiovisivo “MiPrimerDrop” specializzato in lavori videografici dedicati alle arti viventi e performative. Dal 2005 è membro della compagnia Azkona&Toloza insieme alla coreografa basca Laida Azkona Goñi. Performer, operatore video, regista, professore e attivista è collaboratore abituale della performer Sònia Gómez e dal 2007 fa parte della compagnia FFF del regista Roger Bernat.

Il suo ultimo lavoro, Tierras del Sud, insiste sul rapporto tra le nuove forme di colonialismo in Sud America e lo sviluppo della cultura contemporanea.



Laida Azkona Goñi



Laida Azkona Goñi vive tra Barcellona e Pamplona (dove è nata nel 1981). Si è formata come danzatrice alla Rambert School (Londra), al SEAD (Salisburgo) e al Trisha Brown Company Studio (New York) prima di dedicarsi alla ricerca, alla creazione e all’interpretazione nel campo delle arti performative transdisciplinari. Nel suo lavoro individuale si concentra sulla configurazione del materiale artistico attraverso il corpo e il movimento. Dal 2013 lavora con Txalo Toloza-Fernández con il quale nel 2016 presenta “Extranos Mares Arden” primo progetto di una trilogia di documentari teatrali firmati come Azkona & Toloza e volti ad indagare il rapporto tra il neocolonialismo e la cultura contemporanea. Laida è stata interprete, tra gli altri, di Francesco Scavetta (Oslo), Juschka Weigel (Berlino) o Noemí Lafrance (New York) ed è stata co-fondatrice del gruppo scenico Hierba Roja e del festival INMEDIACIONES di Pamplona.