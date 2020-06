B&B HOTELS presenta due nuove strutture d'eccellenza nel cuore del capoluogo toscano

L’Hotel Laurus al Duomo e l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio

B&B Hotels, catena internazionale di alberghi con più di 500 hotel in Europa e 41 sul territorio nazionale, continua la sua ambiziosa espansione in Italia con due nuovi hotel nel cuore di Firenze: l’Hotel Laurus al Duomo in via De Ceretani 54/r e l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio in Borgo San Jacopo 3/r, prenotabili su hotelbb.com.



Una strategia studiata per approdare in un segmento nuovo per il gruppo B&B Hotels Italia, volto a differenziare l’offerta e a diversificare il proprio portfolio alberghiero attraendo una clientela cosmopolita. Un progetto che prevede l’inserimento di nuove strutture situate in destinazioni già presidiate e non del territorio nazionale, nei centri di città primarie e secondarie, con architetture concepite in perfetta armonia che si fondono con la storia e i luoghi in cui sorgono. Strutture esclusive i cui valori sono l’autenticità, la ricerca nei dettagli e la discrezione, oltre che allo stretto legame con il territorio locale e all’innovazione, offrono un’esperienza unica, intima e memorabile, per un soggiorno sempre più immersivo e connesso. Uno sviluppo importante e costante quello di B&B Hotels, che entro il 2021 prevede il raggiungimento di 50 hotel in Italia e oltre 650 a livello global.



Dal design neoclassico Fiorentino, tipico di espressioni artistiche senza tempo, l’Hotel Laurus al Duomo e l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, situati a pochi passi dai principali luoghi d’interesse nel cuore pulsante del Capoluogo Toscano, sono la scelta ideale per lavorare e per godere delle bellezze locali, risvegliare corpo e mente e ricaricare le energie, ma anche il luogo perfetto per un drink e uno snack in compagnia.



Dotati di ogni comfort, con lobby accoglienti e caratteristiche, camere spaziose con una selezione di cuscini, giornali, tè e caffè, bagno privato con ricco kit di cortesia pensato per uomo e donna, Wi-Fi superveloce gratuito, TV a schermo piatto con canali Sky e satellitari, frigobar, cassaforte, aria condizionata, soddisfano le esigenze di ogni tipo di clientela.



Una ospitalità esclusiva declinata in totale sicurezza grazie al nuovo protocollo di sanificazione dedicato garantito dal Safety Label High Quality Anti Covid-19 elaborato in collaborazione con B.C.O. Consulting conforme agli standard e alle normative vigenti, a tutela della salute di tutti.



L’Hotel Laurus al Duomo è situato a soli 100 metri dal Duomo e dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a pochi metri dai principali monumenti, dalle vie dello shopping, dal Centro espositivo e Congressuale della Fortezza del Basso, dalle storiche botteghe di artigiani fiorentini promosse da “Vo per Botteghe®” in collaborazione con Life Beyond Tourism® e la Fondazione Romualdo Del Bianco®. L’iniziativa esalta la tradizione, “il saper fare” dei singoli luoghi valorizzando le eccellenze del Made In Italy e connette le aziende locali con il turista. L’albergo è composto da 50 camere eleganti e accoglienti tra cui 3 Junior Suite. La sala colazioni al sesto piano, si trova su una terrazza panoramica dalla quale si può godere di una splendida vista della Cupola di Brunelleschi del Duomo e ammirare i palazzi del Centro storico di Firenze. Il Caffè Astra al Duomo, bar dell’hotel, è una piacevole pausa nel ritmo quotidiano, aperto nell’arco di tutta la giornata, offre aperitivi sfiziosi con una selezione pregiata di vini tipici del territorio.



L’ Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio si trova all’interno della Torre de’Rossi, un’antica torre medievale del 1200, sull’omonimo ponte, con vista a 360° sul cuore della Firenze medievale e a meno di 100 metri da Palazzo Pitti e della Galleria degli Uffizi. L’albergo è composto da 79 camere, 1 Suite presidenziale con terrazza, una sala riunioni. Al sesto piano, in un’atmosfera suggestiva e mozza fiato, i viaggiatori possono godersi un momento di relax al Ristorante Wine Bar “Alla Torre De’Rossi”, con due ampie terrazze panoramiche che offrono una vista indimenticabile di Firenze. Gli ospiti del ristorante possono scegliere tra una serie di piatti della tradizione toscana, salumi artigianali, formaggi, pasta fresca fatta in casa, carni Cinta senese Chianina; il tutto accompagnato da un’ottima selezione di vini del territorio. Sistemazione ideale per assaporare l’atmosfera dell’“Oltr’Arno” Fiorentino.



“L’espansione in Italia è un nostro obbiettivo primario e l’acquisizione di queste due nuove strutture di categoria superiore è parte di una strategia di sviluppo volta a differenziare la nostra offerta, offrendo una nuova esperienza di ospitalità esclusiva, in totale sicurezza, senza rinunciare a quei servizi smart e innovativi che da sempre ci contraddistinguono. commenta Valerio Duchini Presidente e AD di B&B Hotels Italia “Ogni hotel è un prodotto di visione, di design autentico che riflette la destinazione in cui sorge valorizzando il territorio ed integrandosi con la comunità. Questi principi guidano l’evoluzione del nostro portafoglio, assicurando che ogni esperienza alberghiera sia diversa nel rispetto della nostra filosofia Only For Everyone. Credo che questi due alberghi nel pieno centro storico di Firenze, una delle destinazioni più desiderabili del mondo, possano diventare un punto di riferimento per i viaggiatori contemporanei sia business che leisure e per la comunità locale alla ricerca di momenti esclusivi, di un comfort e di un servizio di qualità ricercata.”