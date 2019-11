“Bambine e Bambini: crescere senza stereotipi, come sta cambiando la nostra società?” un incontro dedicato al tema delle Pari Opportunità, in programma il 21 novembre alle ore 17.30 ad Explora, il Museo dei Bambini di Roma.

Stereotipi, diritti e doveri, uguaglianza e unicità: le nuove generazioni si confrontano in continue sfide per raggiungere una piena e condivisa consapevolezza della “parità di genere”. Quali sono le scelte possibili per ridurre il gender gap? Esistono strategie già avviate per il raggiungimento della gender equality?



Un incontro aperto a esperti, Stampa e Istituzioni, per scoprire gli attuali limiti di uomini e donne nel mondo del lavoro, conoscere le strategie di leadership attuate in alcune aziende e analizzare i dati che fanno della gender balance un reale vantaggio aziendale.



In occasione dell’incontro verrà presentato inoltre in anteprima PARI il nuovo percorso gioco promosso da Explora per bambini, famiglie e scuole nato per approfondire diritti e doveri, uguaglianze e unicità, superando gli stereotipi di genere attraverso una serie di allestimenti interattivi (11 exhibit) ulteriormente arricchita da attività didattiche ispirate alla metodologia del learning by doing, tipica dei musei dei bambini.



