Bando FAICRedito di Unioncamere Lombardia: misura straordinaria per garantire liquidità alle imprese

Per prevenire la crisi di liquidità delle imprese, causata dall’emergenza sanitaria ed economica Covid-19, le Camere di Commercio lombarde e la Regione Lombardia promuovono il Bando straordinario “FAICRedito – Fondo Abbattimento Interessi“.

La misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità supporta le imprese a superare questa fase di difficoltà, al fine di garantire la continuità nelle attività. L’agevolazione prevede contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità, oltre ad un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia.



Beneficiari del Bando FAICRedito di Unioncamere Lombardia



Il Bando FAICRedito si rivolge a micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia al momento dell’erogazione del contributo, che non si trovano in uno stato previsto dal “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, o in liquidazione volontaria, e non devono essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell’epidemia di Covid-19).



Agevolazione prevista dal Bando FAICRedito



La misura straordinaria FAICRedito mette a disposizione un contributo in conto abbattimento tassi di interesse del 3% – fino ad un importo massimo di 5.000 € ed eventuali 1.000 € in caso di garanzia di un Consorzio Garanzia Collettiva Fidi (Confidi) – per contratti di finanziamento bancari, con le seguenti caratteristiche:

- stipulati successivamente al 24 febbraio 2020

- relative ad operazioni di liquidità per far fronte all’attuale situazione di emergenza

- importo minimo 10.000 €

- importo massimo 100.000 €

- tasso massimo 5%

- durata da 12 a 36 mesi

- con possibilità di essere garantiti dal Fondo di Garanzia PMI (oltre che da un Confidi).



Come presentare domanda per il Bando FAICRedito di Unioncamere Lombardia



Lo sportello per la presentazione della domanda aprirà dalle ore 10.00 del 29 aprile alle ore 12.00 del 30 ottobre 2020, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi.



La domanda di contributo per il Bando FAICRedito può essere presentata direttamente dall’impresa, una volta ottenuto il finanziamento bancario, oppure tramite il Confidi dal quale l’impresa ha ottenuto la garanzia ed il supporto all’istruttoria della pratica di finanziamento bancario.

Ogni impresa può presentare una sola domanda, relativa ad uno o più contratti di finanziamenti.