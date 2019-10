Confermato l’incentivo della Regione Lombardia per il 2019 e 2020.

Le aziende lombarde potranno nuovamente usufruire dei contributi per l’acquisto di nuovi veicoli commerciali a basso impatto ambientale tramite il Bando Rinnova Veicoli Lombardia.

Il decreto è stato approvato dalla Regione al fine di incentivare le micro, piccole e medie imprese a demolire i veicoli commerciali di proprietà maggiormente inquinanti. L’obiettivo è la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e il miglioramento della qualità dell’aria, tramite l’acquisto – anche con leasing – di nuovi veicoli ad uso commerciale e industriale.



Chi può accedere al Bando Rinnova Veicoli Lombardia



La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia ed in regola con i pagamenti camerali e il DURC. Sono escluse le imprese operanti nel settore della pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli.



Cosa prevede il Bando



Le aziende potranno acquistare veicoli di categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3, da utilizzare per il trasporto di persone o di merci in conto proprio o in conto terzi. Contestualmente è necessaria la demolizione di un veicolo a benzina (fino ad Euro 2) o diesel (fino ad Euro 5). In alternativa alla demolizione, per i veicoli a diesel (da Euro 3 a 5) è possibile l’esportazione all’estero.

Condizione obbligatoria per ottenere l’agevolazione è l’applicazione di uno sconto pari ad almeno il 12% da parte del venditore (in riferimento al listino del 1° agosto 2019).

Il Bando Rinnova Veicoli della Regione Lombardia ammette anche l’acquisto tramite leasing. In questo caso è previsto l’obbligo di riscatto e un maxi canone di anticipo pari al contributo richiesto.

Sono ammessi anche i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta in Italia. Sono invece esclusi gli acquisti tramite noleggio e le immatricolazioni Km0.

N.B. La fattura e l’immatricolazione devono essere successive alla data di richiesta del contributo.



Le agevolazioni del Bando Rinnova Veicoli



L’incentivo prevede un contributo a fondo perduto, che varia in base a categoria, classe e livello di emissioni. Il contributo massimo è di 20.000 €.



Apertura e scadenza Bando Rinnova Veicoli Lombardia



Lo sportello per la presentazione delle domande aprirà il 16 ottobre 2019 e chiuderà il 30 settembre 2020.



Altre informazioni



Ciascuna impresa può richiedere il contributo fino a 5 veicoli, presentando 5 distinte domande di contributo.

La procedura di valutazione segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande, in finestre temporali di 30 giorni.

Divieto di cumulo con altri contributi pubblici ad eccezione delle misure a carattere generale.

Applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 “De Minimis”.