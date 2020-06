Basilicata Bandiera Blu

Metaponto di Bernalda (MT) ha ricevuto la conferma per il 2020 dell’eccellenza per spiaggia e mare. Da assaporare con un soggiorno di charme a Borgo San Gaetano

Per il terzo anno consecutivo la località di Metaponto ha ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu, che attesta la qualità dei servizi e la bellezza del mare e delle sue spiagge.

Si tratta di una delle ben 5 Bandiere attribuite alla Basilicata, una conferma dell’eccellenza di una regione unica, affacciata su due coste e dall’entroterra semplicemente incantevole.



Metaponto, che fu un’importante centro della Magna Grecia e dove insegnò anche Pitagora, è ora frazione del comune di Bernalda, situato a pochissimi chilometri verso l’interno. Qui si trova Borgo San Gaetano, la location perfetta per una vacanza tutta da vivere. Una curatissima riconversione degli spazi, realizzata con amore dai proprietari, ha trasformato quello che era un antico frantoio in sette suite di charme, ognuna diversa dall’altra. Nel pieno rispetto dei principi della bioedilizia sono stati recuperati materiali originali, come le pietre, integrandoli con dettagli contemporanei realizzati in legno, ferro, vetro, secondo uno stile di accogliente eleganza.



Privacy e atmosfera raccolta di Borgo San Gaetano accompagnano giorni da dedicare alla scoperta del territorio, come il Parco Archeologico e il Museo di Metaponto, i borghi che si stagliano sulle colline, naturalmente Matera, unica nella sua architettura e la stessa Bernalda, con il suo vivace centro storico e il castello. E giornate da trascorrere nella serenità di uno dei lidi di Metaponto, proposti da Borgo San Gaetano, dove trovare mare splendido e spiagge mai affollate. Il prezzo per il soggiorno, per luglio e Agosto,parte da 100 euro per due persone a notte, con la prima – abbondante - colazione bernaldese inclusa.



Per informazioni

Borgo San Gaetano

Vico Corso Metaponto 25

Bernalda (MT)

Tel. +39 0835 1790014

Cell. +39 345 0343671

reception@borgosangaetano.com

www.borgosangaetano.com