Basta droga: bisogna affrontare questa piaga con la verità sulla droga. Per giovani e famiglie Padovane a disposizione materiali educativi per creare un adeguata prevenzione.

Padova – la chiesa di Scientology patrocina una delle campagne più efficaci di prevenzione a livello internazionale. E questi materiali educativi oltre ad essere usati da enti, associazioni e gruppi attivi per creare prevenzione, sono disponibili gratuitamente on line al sito www.drugfreeworld.org o presso ogni chiesa di Scientology.

Come si legge sui giornali, i reati di droga sono aumentati in 5 anni di un 4%, toccando il 20%. Con 870 presenze, in Veneto gli ingressi di minori nei Serd è aumentato dell’80% dal 2010.

Quasi quotidianamente i media parlano di incidenti e abuso di droga e alcol; per non parlare dei grossi traffici multimilionari che la polizia riesce a fermare.

Quindi il motivo di questa iniziativa è facilmente comprensibile; fiumi di droga e alcol che investe i nostri giovani, specie nei fine settimana, quando con il bicchiere in mano, e magari un mix di droga si ritrovano nelle piazze o nei locali per divertimento.

Sono proprio gli alcolici e le droghe anche così dette “leggere” i numeri uno delle classifiche distruttive, in questo momento sostanze molto in voga tra la maggior parte dei giovani.

L’opuscolo sull’alcol contiene le statistiche internazionali, spiega chiaramente che cos’è l’alcolismo e la dipendenza, inoltre numerose testimonianze rendono chiara l’idea dei danni che l’alcol può causare.

Cosa succede se insieme all’alcol vengono usate altre droghe?

Ne derivano mix letali che possono anche uccidere!

Da qui la necessità di fornire le corrette informazioni in merito a tali sostanze ai giovani, che una volta che conoscono i veri effetti delle droghe e dell’alcol possono decidere di vivere una vita libera da tali sostanze.

L. Ron Hubbard, umanitario e fondatore della religione di Scientology scrisse: “Non appena un tossicodipendente si accorge che senza droghe si sente più sano o più competente a livello mentale e fisico, smette di aver bisogno di tali sostanze.”

E’ possibile richiedere i materiali educativi presso la Chiesa di Scientology di Padova, Via Pontevigodarzere, 10 Padova – tel. 0498756317 – Aperta 7 giorni su 7 dalle 9.30 alle 22.00 sabato e domenica fino alle 18.30 o al sito: www.noalladroga.org.