Bava di lumaca anti-age: efficace o un'altra bufala della scienza cosmetica?

La bava di lumaca nera è l'ultimo ritrovato della scienza cosmetica. Funziona davvero o è solo la nuova bufala di tendenza?

Negli ultimi tempi, molte persone ricercano con acume ed attenzione prodotti tecnologici che possono far ringiovanire il proprio organismo. In particolare, molti ricercano prodotti anti-age che riescano a rendere la pelle liscia ed eliminare le fastidiose rughe. Tra i tanti elementi naturali disponibili, non tutti conoscono le eccellenti proprietà contenute nella bava di lumaca nera. Ecco dunque, quali sono i benefici che la bava di lumaca nera può donare al corpo umano ed in quali prodotti questo fantastico elemento viene contenuta.



Bava di lumaca nera: in cosa consiste?

Prima di procedere nell'analisi dei numerosi benefici della bava di lumaca nera, è necessario comprendere in cosa consiste questo elemento e come è possibile estrarlo. In pratica, la bava di lumaca è un elemento naturale rilasciato dai piccoli animali. Questa secrezione mucosa viene prodotta dalle lumache mentre strisciano, per rendere il suolo scivoloso e dunque muoversi con più facilità. Per quanto possa sembrare anti-igienico, la bava di lumaca possiede molteplici vitamine e proteine nutrienti per la pelle. Tra queste ci sono ad esempio l'allantoina, l'acido glicolico, il collagene e numerosi altri ancora. La bava di lumaca funziona come trattamento estetico grazie a tali elementi combinati che risultano essere un vero e proprio mix purificante.



Bava di lumaca nera: come si estrae?

La bava di lumaca nera può essere estratta in due metodi differenti. In primo luogo, molte aziende di cosmetici utilizzano trattamenti radioattivi per estrarre la bava di lumaca. Ciò avviene forzando la produzione di questa secrezione attraverso raggi radioattivi che vengono trasmessi agli animali. Per questa ragione, spesso i piccoli esseri viventi vengono sopraffatti dalla fatica e muoiono per l'estremo sforzo al quale vengono sottoposti. Oltre a ciò, i piccoli animali secernono bava di minore qualità anche se in maggiore quantità. Tuttavia, questo non è l'unico modo che le aziende utilizzano per estrarre la bava di lumaca ed applicarla nei prodotti commercializzati. Infatti, il modo migliore per ottenere questo favoloso elemento naturale risulta essere l'allevamento delle lumache e la raccolta del liquido al loro passaggio. Utilizzare questo metodo significa raccogliere di meno ed in tempi più dilatati, ma fare ciò non nuoce la salute dei piccoli organismi viventi. In aggiunta, la bava di lumaca prodotta naturalmente risulta essere più efficace ed una volta aggiunta ai prodotti cosmetici può offrire effetti longevi e duraturi.



Bava di lumaca: i vantaggi offerti

La bava di lumaca funziona in maniera egregia per i trattamenti estetici e può offrire numerosi vantaggi a coloro che ne fanno utilizzo. In primo luogo, grazie alle numerose proteine e vitamine contenute, che sono già state citate in precedenza, la bava di lumaca riesce a nutrire la pelle. Tramite l'utilizzo di tale elemento naturale la propria pelle riuscirà ad essere costantemente tonificata e liscia e si combatterà opportunamente l'uscita delle fastidiose rughe. Ancora, la particolare crema bava di lumaca fornisce rigenerazione e protezione alla propria pelle. Questo meraviglioso elemento riesce ad eliminare le cellule morte presenti sul proprio viso e a favorire il corretto sviluppo di cellule nuove e migliori. Oltre a ciò, la bava di lumaca può essere utilizzata anche come anti-ossidante e cicatrizzante, grazie a proteine e vitamine che riescono ad ossigenare, per così dire, i diversi strati della cute umana. Infine, la bava di lumaca nera riesce a rendere la pelle del viso elastica e resistente, specialmente nei periodi più freddi dell'anno, quando le temperature tendono ad abbassarsi, increspando e spaccando la pelle delle mani oppure delle labbra. Per ricapitolare dunque, le azioni vantaggiose offerte dalla bava di lumaca sono:



• Tonificare e rendere liscia la pelle

• Nutrire le cellule del viso e favorirne il corretto sviluppo

• Combattere la fuoriuscita di rughe

• Conferire alla cute una maggiore elasticità

• Azioni anti-ossidanti e cicatrizzanti



I prodotti che contengono bava di lumaca

Sul mercato sono presenti molteplici prodotti che contengono al loro interno la bava di lumaca. La crema alla bava di lumaca ad esempio, risulta essere il prodotto più venduto e ricercato. Centinaia di persone acquistano questo articolo in gran quantità e ne fanno un ampio utilizzo. Oltre alla crema bava di lumaca, ci sono altre soluzioni per utilizzare prodotti del genere. Un altro esempio può essere la maschera a base di bava di lumaca che funziona in modo efficace ed in tempi rapidi. Questa maschera può essere utilizzata nelle ore notturne, mentre si dorme, così da proteggere la propria cute e farla riposare allo stesso tempo. Da evidenziare l'efficacia anche di diverse lozioni estetiche che contengono la bava di lumaca al loro interno. Quest'ultimi articoli vengono utilizzati su parti del corpo umano delicate e spesso alla bava di lumaca vengono aggiunti altri elementi naturali, come ad esempio la calendula e l'aloe vera. Infine, risultano essere molto efficaci anche i sieri anti-rughe sviluppati tramite la bava di lumaca come ingrediente principale. In ultima analisi, si consiglia sempre di acquistare prodotti a base di bava di lumaca ottenuta con metodologie biologiche che non recano danni ai piccoli organismi viventi. In questo modo, oltre a rispettare l'ambiente, si potrà ottenere un prodotto di alta qualità e di efficienza sopraffina.



Chi può utilizzare la bava di lumaca?

La crema bava di lumaca oppure i molti altri prodotti che fanno di questo elemento naturale il loro ingrediente principale, possono essere utilizzati da svariate persone. In primo luogo, tale elemento rappresenta un toccasana ideale per coloro che adorano prendersi cura del proprio viso con trattamenti estetici biologici dai numerosi benefici. Oltre a ciò, un elemento del genere è consigliato pure per le persone avanti con gli anni che vogliono migliorare la qualità del proprio viso e cercare di rivitalizzare la propria cute facciale. Infine, la crema alla bava di lumaca può essere realmente utile per i bambini piccoli che si feriscono oppure si scorticano la pelle. Con l'effetto cicatrizzante della secrezione, le ferite si ridurranno in poco tempo ed i dolori derivanti da quest'ultime a poco a poco scompariranno. In conclusione quindi, la bava di lumaca possiede vantaggi eccezionali e può essere utilizzata da persone di qualsiasi età per migliorare lo stato del tessuto cutaneo. Come se non bastasse, è un elemento che se prodotto in modo naturale e biologico rispetta le condizioni vitali dei piccoli esseri viventi e risulta essere il migliore ingrediente utilizzato nei trattamenti estetici di bellezza e benessere!