Be You. Be TAITÙ. RED Collection Revolutionary Emotional Design: Ecco la nuova Collezione «Rivoluzionaria» a HOMI Milano

In vista del Natale 2021 e di HOMI Settembre, TAITÙ presenta RED Collection. Acronimo di Revolutionary Emotional Design, RED è una Collezione per la tavola e per la casa celebrativa, ispirata al colore rosso, simbolo di TAITÙ e della voglia, che tutti abbiamo, di ritornare alla normalità.

RED: Revolutionary Emotional Design

Concepita come una "nuova" Rossopeperoni, RED condivide con il best-seller di TAITÙ il colore rosso, il tema mediterreano e i decori di peperoncini e frutti rossi. A questi elementi di continuità si aggiungono importanti 2 elementi di innovazione, quali: il nuovo concept, i nuovi decori (anche slegati dal tema della natura) e il lettering su ogni item. Ciascuno dei 16 oggetti che compongono RED Collection ha il proprio nome, per descrivere un diverso argomento di grande forza comunicativa e comporre un insieme fuori dall'ordinario. Troviamo, così, RED Passion, RED Pop, RED Candy, RED



Fortune, RED Temptation, RED Attraction...

Come già con Dieta Mediterranea Vegetables, anche con RED Collection TAITÙ desidera rappresentare un omaggio all'Italia, patria di passioni e di design. L'italianità è nei decori (es. peperoncini e cornetti portafortuna) e nei colori verde, bianco e rosso.



Un Mix&Match integrato

Un caleidoscopio in rosso: infinite combinazioni in una Collezione unica. Sebbene il rosso sia il denominatore comune, RED non è una Collezione con un tema costante (come Freedom, Wild Spirit o Prati Italiani), ma una Collezione multitematica ispirata a soggetti «storici» di TAITÙ (fiori, vegetables, frutta, portafortuna, animali, cibi), con alcune novità dirompenti. Ad esempio, il serpente di Adamo & Eva, a simboleggiare una provocazione leggera e divertita.



Una ricchezza di dettagli mai vista

L'approccio creativo di RED Collection alterna natura realistica e disegno geometrico, anche intersecati tra loro, nella disposizione di elementi naturali secondo un ordine grafico. Alcuni esempi: ● piatto frutta (decoro di una rosa in due metà contrapposte)



● piatto fondo ("pois" di peperoncini rotondi sul piatto fondo)

● piatto piano e tazzina espresso (una raggiera di peperoncini, come "lingue" di fuoco).



Tutte le porcellane RED sono decorate anche sul retro; in particolare, le tazze (espresso, mug e tè/cappuccino) sono decorate all'esterno, all'interno, sul manico e sul fondo, per un'esperienza "avvolgente" e una ricchezza di dettagli mai raggiunta finora. La gamma prodotti è completata da tre vassoi Tableau in legno di betulla.



Infiniti Mix&Match

Caratteristica della RED Collection è la sua perfetta mixabilità con tutte le Collezioni TAITÙ, con cui realizza una sinergia totale sia grazie alle sfumature di colore, sia ai diversi temi, naturali o astratti.



RED & Dieta Mediterranea Vegetables

Le due Collezioni TAITÙ dichiaratamente ispirate all'Italia trovano un'affinità elettiva nei colori e nei decori. Un Mix&Match di tendenza, perfetto per tutte le stagioni e protagonista delle mise en place del Natale 2021.



DIETA MEDITERRANEA VEGETABLES Collection Voglia di NATURA, BELLEZZA, ITALIANITÀ

Nasce la nuova Dieta Mediterranea TAITÙ

Nuovi decori, nuove forme, lo stile inconfondibile di sempre. Anticipato da una grande attesa e richiesta da rivenditori e consumatori in tutto il mondo, il best seller di maggior successo di TAITÙ diventa una nuova Dieta Mediterranea. Un’ambiziosa evoluzione fondata su tre valori portanti: italianità, naturalità, autenticità.



DIETA MEDITERRANEA: CHE COS’È

Natura, cultura del cibo e convivialità: molto più di uno stile alimentare, è una sintesi delle più importanti tradizioni italiane. Grazie al prestigioso riconoscimento dell’UNESCO quale Patrimonio dell’Umanità, la Dieta Mediterranea è sinonimo di Italian Lifestyle in tutto il mondo.



L’INTERPRETAZIONE DI TAITÙ

Alla fine degli anni ‘90, la Dieta Mediterranea TAITÙ ha portato, per la prima volta, questo irresistibile Stile di Vita italiano anche nella dimensione del design. Elementi-chiave del successo della Collezione best seller di TAITÙ, l’irregolarità della porcellana e gli inconfondibili decori, ispirati agli elementi della piramide alimentare, sono oggi protagonisti di una nuova Dieta Mediterranea.



DIETA MEDITERRANEA VEGETABLES COLLECTION

Il vasto progetto Dieta Mediterranea, che comprenderà tre diverse Collezioni, Vegetables, Fruits e Fish, prende l’avvio con il tema delle verdure tipicamente italiane: l’alfabeto della nostra cultura alimentare. Un’esplosione di insalate, pomodori, erbette, peperoncini e olive, in simbiosi con l’aspetto materico e irregolare della porcellana, le cui forme sono studiate ad hoc proprio per accogliere e presentare in tavola i cibi tipici della Dieta Mediterranea.



COME LA DIETA MEDITERRANEA COLLECTION VESTE LE NOSTRE TAVOLE

La Dieta Mediterranea Vegetables di TAITÙ si compone di 8 accessori da portata, tutti realizzati rigorosamente sottosmalto, utilizzabili per servire, creare set e posti tavola di grande effetto. Anche le preparazioni e gli elementi più semplici della Dieta Mediterranea vengono valorizzati nella loro essenzialità grazie a una presentazione scenografica, colorata ed elegante.



DA NORD A SUD

La Dieta Mediterranea TAITÙ unisce tutta l’Italia: nei decori (dal radicchio, tipicamente veneto, ai peperoncini, simbolo del Meridione) e nelle pietanze che accoglie: golose commistioni di sapori, colori, emozioni.



MIX&MATCH

Tutti gli elementi della Collezione possono essere utilizzati singolarmente o per creare dei posti-tavola. Nel segno del Mix&Match, possono unirsi a livello cromatico e, combinati insieme, dare vita a “mise en place” emozionanti. La Dieta Mediterranea si presta, inoltre, a infiniti abbinamenti con le altre Collezioni TAITÙ: l’unico limite è la fantasia.



HOME FEELINGS Collection

Emozioni preziose per la tua Casa, a Natale e per tutto l’anno

In un Natale cosí speciale, gli Home Feelings TAITÙ riempiono le nostre case di gioia, colore e messaggi d’auguri. È subito disponibile l’idea regalo TAITÙ che tutti stavano aspettando: preziose decorazioni in finissima porcellana da regalare, regalarsi e collezionare.

Versatili decorazioni da appendere “vestono” anche la tavola

● Regali natalizi portafortuna, per augurare felicità, personalizzabili con una dedica

● Preziosi addobbi per l’albero di Natale

● Eleganti decorazioni per la casa

● Profumabiancheria

● Bomboniere per eventi speciali

● Raffinati segnaposto e decorazioni sulla tavola

● Sottobicchieri: i decori risaltano attraverso la trasparenza del vetro, valorizzando anche i calici e i

bicchieri dalle linee più essenziali.



Nuova moda a tavola: non si apparecchia senza Home Feelings

Abbiamo tutti riscoperto l’importanza di stare insieme: anche la tavola di Natale diventa un modo per comunicare alle persone care quanto sono speciali per noi.

TAITÙ lancia la nuova tendenza per le tavole più eleganti: impreziosire ogni posto tavola con un Home Feelings, sorprendendo l’ospite con un piccolo regalo personalizzato da una dedica.

Home Feelings: le emozioni e i decori “icona” di TAITÙ



Gli Home Feelings “fondono” in un oggetto unico e irresistibile il design e la joie de vivre di TAITÙ:

● da un lato, portano nel mondo della decorazione le collezioni più famose di TAITÙ, come Freedom, Noel Oro, Fil Rouge, Ferri, Wild Spirit, consentendo mille abbinamenti con le collezioni TAITÙ Home e Tableware

● dall’altro lato, comunicano dei Feelings-Portafortuna: Freedom, Good Luck, Love, Forever, Merry Christmas...

Personalizzabili con una dedica

Basta un pennarello per personalizzare il messaggio d’auguri sul retro di ogni Home Feelings.

Il packaging-regalo, inoltre, è già predisposto per l’aggiunta di una dedica speciale.



My TAITÙ Jewels

GOLD Collection Emozioni preziose da indossare



Con My TAITÙ Jewels - Gold Collection nasce una nuova linea di gioielli unconventional, in cui le collezioni TAITÙ sono protagoniste.

I My TAITÙ Jewels trasformano il design in gioiello. Dai design immediatamente riconoscibili di TAITÙ, nascono gioielli espressioni di precisi Feelings: in un unico gioiello il concept creativo prende forma attraverso il disegno e le parole.



Double-face: da un lato le “icone”

delle collezioni TAITÙ, dall’altro un’emozione I nuovissimi gioielli possono quindi essere indossati con un duplice look:

● su un lato riprendono i disegni-icona delle collezioni più famose di TAITÙ, realizzati in oro italiano 24 carati,

● sul retro diventano i “Messaggeri” dei Feelings-Portafortuna: Emotion, Freedom, Love, Wild Spirit, Good Luck, Forever...

Con My TAITÙ Jewels Gold Collection, le collezioni più famose di TAITÙ diventano nuovi gioielli da regalare, indossare, sfoggiare: emozioni prêt-à-porter, per impreziosire tutti i look.



Rifiniti a mano in Italia

I girocolli My TAITÙ Jewels sono composti da un ciondolo in porcellana con decori in oro, e da una collana in cotone cerato, con chiusura dorata in ottone nickel-free: particolarmente adatti, quindi, anche in caso di allergie ai metalli.

Nei nuovi My TAITÙ Jewels, diventa protagonista una porcellana finissima rivisitata in chiave moderna. Proprio la Fine Bone China che da sempre TAITÙ utilizza per le più pregiate collezioni, si rinnova diventando ancora più sottile e morbida, per conferire al gioiello un’eleganza raffinata e una portabilità assoluta.



