Beatrice Trussardi: “The Sky in a Room” è la nuova opera portata a Milano da Fondazione Nicola Trussardi

Fondazione Trussardi, presieduta da Beatrice Trussardi, continua a portare l’arte contemporanea tra i cittadini di Milano

Beatrice Trussardi presiede la Fondazione Nicola Trussardi dal 1999: proseguendo lungo la strada intrapresa insieme al Direttore Artistico Massimiliano Gioni, ha di recente portato a Milano l’opera “The Sky in a Room” dell’artista Ragnar Kjartansson, una simbolica riflessione sul difficile periodo che stiamo vivendo.



Beatrice Trussardi: Fondazione Nicola Trussardi porta a Milano l’opera di Kjartansson



L’artista islandese Ragnar Kjartansson definisce “The Sky in a Room” “un’opera concettuale, una celebrazione del potere dell’immaginazione”. Beatrice Trussardi, Presidente di Fondazione Nicola Trussardi, e il Direttore Artistico Massimiliano Gioni hanno fortemente voluto l’opera a Milano, individuando nella Chiesa di San Carlo al Lazzaretto il luogo adatto per ospitarla. Gino Paoli così incontra Kjartansson per offrire ai cittadini milanesi un’opera dal forte valore simbolico, che porta a riflettere sulle sofferenze vissute e che stiamo vivendo in tempo di lockdown. La musica popolare, eseguita da diversi musicisti nella Chiesa, incontra quindi un luogo storico di Milano legato all’epidemia. Dal 1999 Beatrice Trussardi presiede la Fondazione Nicola Trussardi, che porta avanti l’idea di arte “nomade”, immersa nella quotidianità e fruibile da tutti i cittadini. Il progetto “The Sky in a Room”, presentato nel 2018 a Cardiff, rappresenta a pieno quest’idea di coinvolgimento e riflessione connessa all’arte contemporanea: vicina alla popolazione, non relegata all’ambito museale e alla comprensione di pochi esperti del settore.



Beatrice Trussardi: il percorso nel mondo dell’arte



Beatrice Trussardi è un’imprenditrice culturale. Formatasi alla New York University in Contemporary Art Business & Administration, ha collaborato con alcuni tra i principali musei della città come il Guggenheim Museum, il Metropolitan Museum e il Museum of Modern Art. Presidente della Fondazione Nicola Trussardi dal 1999, Beatrice Trussardi ha trasformato la Fondazione in museo nomade a partire dal 2003: da allora, insieme al Direttore Artistico Massimiliano Gioni, si adopera per portare l’arte contemporanea nella città di Milano, riqualificando allo stesso tempo luoghi dal grande valore sociale e intrisi di storia. La Fondazione ha portato in città artisti internazionali per realizzare opere ambiziose, appositamente concepite per i luoghi prescelti. Il modus operandi è innovativo: grazie a flessibilità e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, Beatrice Trussardi conduce l’istituzione a rappresentare un modello unico e riconosciuto a livello internazionale.