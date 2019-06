BEIT Events presenta “Rooftop Summer Party” presso Il Gallia di Milano: Da non perdere la terza data organizzata per il nuovo format “Taste of Milano - Le cene del martedi’’

Martedì 9 luglio 2019 - ore 20.00 Presso Excelsior Hotel Gallia – Piazza Duca d’Aosta 9 – Milano

A luglio la terza data di “Taste Of Milano – Le cene del martedì”, il nuovo ciclo di serate proposto da Taste of Milano e da Diners Club International, organizzato da BEIT Events e dedicato a chi è alla ricerca di un’esperienza enogastronomica irripetibile e creata ad hoc per ogni appuntamento. La prossima cornice esperienziale scelta è la terrazza dell’Excelsior Hotel Gallia per la serata “Rooftop Summer Party” il 9 luglio alle ore 20.00. Le Cene del Martedì vogliono celebrare così l’estate sotto le stelle, nel panoramico Ristorante Terrazza Gallia con il contorno di un mozzafiato skyline milanese.

Coccolati da un’esperienza culinaria a 360 gradi, gli ospiti sperimenteranno l’abilità dei fratelli Lebano, con la consulenza dei fratelli Cerea, tre stelle Michelin: il 9 luglio presso la Terrazza Gallia gli chef creeranno un percorso unico che si snoderà tra ingredienti tradizionali di differenti territori italiani ed eleverà lo Street Food ai massimi livelli grazie alla creatività e alla passione dei rinomati professionisti. A introdurre il tema dell’evento, saranno direttamente gli chef che racconteranno anche la filosofia di ogni piatto proposto.

Oltre al cibo, il menu prevede interessanti cocktail, ottimi vini e bevande con abbinamenti studiati ad hoc dagli chef e dal Master Ambassador di Tanqueray per garantire un’esperienza di gusto completa e di altissimo livello.

Partner della serata i Brand di Diageo Reserve Tanqueray N° TEN, vermouth Belsazar e rum Zacapa.

Alcune informazioni sugli chef Antonio e Vincenzo Lebano:

I fratelli Vincenzo e Antonio Lebano provengono da Napoli, città che vanta una delle tradizioni culinarie più conosciute e gustose d’Italia. Dopo anni di esperienza nelle migliori cucine d’Italia (Gennaro Esposito, Antonino Cannavacciuolo, Il San Pietro di Positano, Da Vittorio), oggi Antonio è Chef della Terrazza Gallia e Vincenzo executive chef dell’Excelsior Hotel Gallia. Insieme condividono la cucina e regalano ai clienti del Gallia una grande esperienza culinaria fatta di passione, amore per la cucina, tradizione e innovazione.



MENU DELLA SERATA:

Aperitivo a passaggio

Panino alla pizzaiola “al vapore”

Rosetta con mortadella

Gazpacho di melone e lattuga grigliata

Fritto misto di pesce e maionese al wasabi

SKYLINE: Tanqueray Ten, Vermouth dry, bitter all'arancia e assenzio

Live stations

A spasso tra le valli bergamasche

Angolo della salamella: pa e strinu’

Passeggiando in Toscana

Angolo del pomodoro: pappa al pomodoro e burrata di Andria

Sul lungomare campano

Angolo del bollito di mare: polpo all’insalata, patate, pomodori e olive

PENNICILINE: Johnnie Walker Black label , Vermouth Bianco, succo di limone e ginger liquor Talisker

Un napoletano a spasso in Emilia

Angolo Campania/Emilia Romagna: piadina con parmigiana di melanzane

Finalmente a Milano

Angolo del risotto: riso mantecato alle verdure, zafferano e spuma di parmigiano

BERLIN SUNSET: Belsazar Vermouth rosa e tonica

Piccola pasticceria a passaggio

Babà crema e fragole, sfogliatelle, cannoli siciliani



In abbinamento a ogni Live Stations vini della cantina Castello Banfi:

Spumante Tener - Sauvignon / Chardonnay

La Pettegola -Vermentino

Stilnovo - Sangiovese



COSTO DELLA SERATA:

cocktail + aperitivo + 5 street food stations + dolce + open bar di vini, birre e bevande: € 85,00



INFO PER PRENOTAZIONE:

La prenotazione può essere fatta o direttamente al Ristorante Terrazza Gallia citando “Taste of Milano” o al numero 02 267853514, oppure inviando una mail a info@tasteofmilanocene.it.



Per ulteriori informazioni:

Digital PR a cura di Blu Wom Milano

www.bluwom-milano.com

p.fabretti@bluwom-milano.com