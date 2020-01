Beko presenta #unanuovastoria #promessamantenuta #1milione2019 e #ilnostro2020

Il fatturato 2019 di Beko Italia cresce dell’11%, si posiziona al quarto posto sul totale comparto MDA6 grandi elettrodomestici (in fortissima crescita nel built in e al secondo posto nel free standing) e migliora anche il suo price index di due punti.

Milano, 16 gennaio 2020

presso Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci



Consuntivo 2019, nuovi prodotti e progetti per il 2020 sono stati i principali argomenti trattati durante l’evento organizzato da Beko Italia a Milano al Museo della Scienza e della Tecnologia.

L’appuntamento ha riunito tutte le principali forze commerciali aziendali, i principali clienti free-standing e i giornalisti del settore trade e ha registrato un’intensa partecipazione.



L’anno appena concluso è stato pieno di soddisfazioni e si è caratterizzato di importanti traguardi. La marca infatti si è posizionata al quarto posto assoluto sul totale MDA6, stabilmente tra le prime due marche nel FS, con quota intorno al 10%. Ha inoltre registrato una fortissima crescita nel Bi, fatto dell’aria condizionata un pilastro fondamentale della sua crescita, e ha messo le basi per uno sviluppo sostenibile nel piccolo elettrodomestico. Una ricetta vincente che concretamente si è realizzata con il record storico di vendite di 1 milione di pezzi nel 2019.



Beko ha scelto il Museo della Scienze e tecnologia perché rappresenta il luogo dello studio e della ricerca scientifica e la sua applicazione. Una esperienza per vivere il lancio della nuova lavatrice a vapore Steamcure TM di Beko.

Lavatrice dotata, prima del lavaggio, di programmi specifici come l’antimacchia e di igienizzazione profonda (programma HYGIENE+ Baby Protect) e di funzione dopo lavaggio che vede programmi per il REFRESH e l’ammorbimento dei tessuti duri: è la macchina che si prende cura dei capi pensando al benessere dei consumatori.





Durante l’evento l’AD Francesco Misurelli ha ringraziato tutti i presenti per il lavoro svolto sottolineando che: “Quest’ultimo anno ci ha permesso di raggiungere il milione di pezzi venduti, grazie anche agli importanti riconoscimenti internazionali ottenuti dalle associazioni dei consumatori. Per il 2020 miriamo ad un’ulteriore crescita a due cifre: il nostro obiettivo è quello di diventare la prima marca nel comparto free standing, la terza nel built in e di migliorare ulteriormente il nostro posizionamento verso l’alto del price index. Visti gli ottimi risultati, anche per quest’anno il marketing mix su cui lavoreremo non cambierà: punteremo su prodotti di qualità competitivi, su investimenti in comunicazione, su una politica di distribuzione efficace e sul mettere il cliente/consumatore sempre al primo posto.”



Per quanto riguarda le novità di prodotto, la Direttrice Marketing e Comunicazione Michela Lucchesini racconta:” Quest’anno presenteremo prodotti evolutivi e strategici. Per quanto riguarda le lavatrici e le asciugatrici sarà inserita la tecnologia a vapore, una innovazione che pensa al benessere della persona e che prende la propria forza dalla natura. Novità anche nell’Autodose che da quest’anno oltre che per le lavastoviglie sarà disponibile anche per le lavatrici. Smart control e connettività permetteranno inoltre di avere una gestione più dinamica e tempestiva sugli elettrodomestici. Tra le novità 2020, ci sarà anche la presentazione di prodotti “slim” perfetti per chi ha poco spazio, ma desidera performance eccellenti. La nostra strategia sarà quella di continuare a comunicare come un ecosistema equilibrato, sostenibile consolidato ed efficace. A supportarci in questo piano anche lo chef Alessandro Borghese che quest’anno festeggia con noi il sesto anno di collaborazione, un rapporto che negli anni si è consolidato e che ha portato a grandi soddisfazioni.”

















