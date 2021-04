Benessere nei luoghi di lavoro: Riva Acciaio e il successo del progetto WHP

Lo stabilimento di Caronno Pertusella, di proprietà di Riva Acciaio, è stato premiato per la promozione di pratiche salutari sul posto di lavoro

Riva Acciaio aveva aderito lo scorso agosto al network grazie all’ATS Insubria.



Riva Acciaio: le attività a sostegno della salute dei lavoratori



Il progetto “WHP - Workplace Health Promotion”, sostenuto dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, ATS Insubria e Cgil-Cisl-Uil, è stato lanciato per promuovere attività a beneficio del benessere dei dipendenti. L’iniziativa, rivolta a tutte le imprese del territorio, è stata accolta anche dal sito siderurgico di Caronno Pertusella, appartenente a Riva Acciaio. Il successo delle attività nate all’interno dello stabilimento ha portato il Gruppo siderurgico ad essere una delle 25 realtà premiate dal progetto durante la diretta web dell’evento “La Rete Aziende WHP. Promozione della salute: più benessere nei luoghi di lavoro”. Ispirandosi al modello promosso dall’OMS, le aziende vincitrici hanno apportato alcuni cambiamenti nei luoghi di lavoro per consentire ai propri dipendenti di conoscere stili di vita e pratiche più salutari. Le iniziative hanno riguardato temi come l’alimentazione sana, l’attività fisica, il contrasto al fumo e alle dipendenze in generale. Il merito di Riva Acciaio e delle altre aziende vincitrici è stato quello di aver perseguito gli obiettivi del programma anche durante l’emergenza sanitaria, andando “ben oltre il semplice rispetto delle normative sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro”, come ha spiegato l’Unione Industriali in una nota.



Riva Acciaio: la politica aziendale in tema di salute e sicurezza



Con circa 930 dipendenti e cinque stabilimenti distribuiti nel Nord Italia, Riva Acciaio è oggi leader del settore siderurgico nazionale. L’azienda, appartenente al Gruppo Riva, vanta oltre 60 anni di attività in cui è riuscita a competere a livello internazionale. Un successo che è andato di pari passo con la continua ricerca di soluzioni innovative e il rispetto di standard sempre più elevati. Una politica portata avanti anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. Ogni stabilimento produttivo è infatti conforme all’UNI ISO 45001, che stabilisce un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori. L’adesione di Riva Acciaio al network WHP si è rivelata dunque un passaggio naturale. Un iter che ha permesso all’azienda di integrare cambiamenti organizzativi e mettere in atto interventi a livello strutturale per tutelare maggiormente la salute dei propri dipendenti.