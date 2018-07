«Bergamo è rock» dalla terrazza di Ezio Gritti la cucina suona a ritmo di musica

Nel cuore di Bergamo Bassa, la manifestazione che fa ballare la città incontra l’arte culinaria dello chef Gritti. Ed è tutto un altro sound. Venerdì 27 luglio dalle 20.00 alle 24.00 Ristorante Ezio Gritti Piazza Vittorio Veneto, 15 - Bergamo

Bergamo è ancora più rock con le creazioni di Ezio Gritti. Lo chef, patron dell’omonimo Ristorante affacciato su Piazza Vittorio Veneto a Bergamo, apre la sua splendida location, venerdì 27 luglio, dalle 20 alle 24, per la 2° edizione della manifestazione «Bergamo è rock», organizzata dal Comune di Bergamo in collaborazione con il DUC e con l'associazione dei commercianti di Bergamo Incentro. E sarà un tripudio di note, cibo e passione.

Dalla terrazza di Gritti le note degli anni ’70 – ’80 risuoneranno con l’esibizione live firmata Pillbox, il “duo tascabile” di Luigi Folino e Paolo Negri, Un attimo e sarà subito il periodo degli hippies e del flower power. E a questo sound un po’ ribelle, un po’ romantico, si unirà quello della cucina di Ezio Gritti: pulita, diretta, schietta e mirata. Semplice e mai banale. Di visione e di pensiero. La cucina di colui che non ama farsi chiamare chef, piuttosto “scief” - ovvero semplice, concreto, impegnato, elegante, fantasioso – e che per l’occasione preparerà un menu speciale dedicato agli anni ’70 e ’80 con piatti rivisitati in chiave moderna:

N. 3 snack di benvenuto della cucina

Gamberi di Sicilia in cocktail di salsa rosa al Rum della Martinica

Paglia e fieno Scozia & Scozia...salmone affumicato e whisky

Merluzzo all'acqua pazza

Crêpe Suzette con panna montata

Gelato alla cannella con uvetta al Marsala Riserva

Petit four: gel di Red Bull ai cristalli di zucchero

Caffè



Acqua minerale Sanpellegrino - Acqua naturale Fonte Bracca

Vino: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Cantina Bassoli



Il Ristorante Ezio Gritti diventa così protagonista di «Bergamo è rock», evento amatissimo dagli appassionati di musica di tutte le età, che quest’anno porterà i partecipanti a vivere un’esperienza mozzafiato sulla suggestiva terrazza del Ristorante, dove lo sguardo potrà spaziare dall’elegante facciata del Teatro Donizetti alle Mura di Città Alta, cullati dalla musica e coccolati dalle creazioni di Gritti.



In caso di pioggia, la serata sarà posticipata al 31 agosto 2018.

La prenotazione è obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 035 246647 - info@ristoranteeziogritti.it