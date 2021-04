Berlin Packaging continua la sua espansione in Europa con l’acquisizione di Glass Line

L’integrazione di un’azienda a conduzione familiare rafforza l’operatività in Italia

Berlin Packaging, azienda leader nella fornitura di contenitori e chiusure in vetro, plastica e metallo, ha annunciato oggi l’acquisizione di Glass Line, un fornitore italiano con sede a Savona che offre soluzioni di packaging in vetro e metallo, in particolare per i mercati alimentare e vinicolo.



Nata dalla passione delle Famiglie Berruti e Loda, Glass Line ha sviluppato relazioni solide con i clienti e ha accumulato una notevole esperienza nel mercato vinicolo e dell’olio di oliva. L’azienda, gestita congiuntamente da Umberto Berruti e Patrizia Zoppi, ha una forte presenza nel nord-ovest della penisola e gestisce due magazzini in Liguria.



“Glass Line è un’azienda straordinaria che non solo condivide l’attenzione di Berlin alla qualità e ai servizi offerti, ma si impegna anche a fondo per soddisfare i propri clienti. Grazie al continuo rafforzamento della nostra presenza nel nord-ovest dell’Italia, siamo in grado di rifornire meglio i clienti di tutte le dimensioni e in tutti i settori della regione”, ha affermato Paolo Recrosio, CEO di Berlin Packaging Europe.



“La nostra famiglia si è occupata dello sviluppo di Glass Line per diversi anni e abbiamo scelto in modo consapevole un partner per aiutarci ad accrescere il nostro business” ha affermato Umberto Berruti, co-leader di Glass Line. “La partnership con Berlin permette a Glass Line di avere un flusso ottimale di idee, innovazione e talento a beneficio dei nostri dipendenti, clienti e fornitori”, ha aggiunto Patrizia Zoppi, co-leader di Glass Line.

Questa è la tredicesima acquisizione conclusa in Europa da Berlin Packaging dal 2016, a riprova del forte impegno dell’azienda nell'offrire soluzioni di packaging in tutti i segmenti del mercato europeo.



“Abbiamo intrapreso partnership di successo con molte aziende a conduzione familiare nel corso della nostra espansione in Europa e apprezziamo la fiducia che Glass Line ha riposto in noi”, ha affermato Bill Hayes, CEO e Presidente di Berlin Packaging.

Glass Line manterrà tutti i suoi dipendenti e le sue sedi e i ruoli direzionali rimarranno invariati, inclusi quelli di Umberto Berruti e Patrizia Zoppi.



Berlin Packaging

Berlin Packaging è il maggiore Hybrid Packaging Supplier® a livello mondiale specializzato nella fornitura di packaging e chiusure in vetro, in plastica e in metallo. L’azienda fornisce ogni anno miliardi di articoli a clienti di ogni settore, insieme a servizi di packaging design, finanziamento, consulenza, stoccaggio e logistica. Berlin Packaging riunisce i migliori fornitori di servizi in materia di produzione, distribuzione e incremento della redditività. La sua mission è far crescere i risultati economici dei propri clienti attraverso i propri prodotti e servizi di packaging.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito BerlinPackaging.com.



Bruni Glass, a Berlin Packaging Company

Bruni Glass, il maggiore distributore di packaging in Europa, vanta un’esperienza di oltre quarant’anni nella fornitura di contenitori speciali in vetro di alta qualità per i mercati del vino, dei distillati, dei prodotti alimentari, gourmet e home fragrance. Bruni, con Headquarter in Italia e Sedi diffuse in tutta Europa, offre migliaia di prodotti personalizzati oltre ai più comuni prodotti standard. L’azienda vanta un eccellente studio di progettazione, una rete di partner produttivi di alta qualità, un ottimo Team dedicato ai servizi ed è certificata dal CISQ-IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) secondo gli standard ISO 9001.

Visitare il sito BruniGlass.com per ulteriori informazioni.