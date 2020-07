Il prossimo 8 luglio dalle ore 14,30 alle 16,30 si terrà il Talk-webinar 'BEST PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA MEDICINA NUCLEARE', organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione

Si farà il punto su come i Centri di medicina nucleare, per affrontare questa crisi, abbiano dovuto implementare l’assistenza ai pazienti e usare nuove procedure.





Partecipano:



- Mattia Altini, Direttore Sanitario Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori I.R.S.T. IRCCS, Meldola



- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico



- Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana



- Sergio Baldari, Direttore Scuola Specializzazione Medicina Nucleare, Università di Messina



- Daniela Boresi, Giornalista



- Alberto Bortolami, Referente Attività Tecnico-Scientifica ROV, Istituto Oncologico Veneto



- Vittorio Briganti, Responsabile GE&NE-U, AOU Careggi, Firenze



- Andrea Ciarmiello, Direttore Medicina Nucleare ASL 5 Ospedale Sant’Andrea, La Spezia



- Laura Evangelista, Medico Medicina Nucleare Padova



- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità



- Raffaele Giubbini, Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia



- Chiara Maria Grana, Direttore Medicina Nucleare Istituto Europeo di Oncologia, Milano



- Vito Ladisa, Direttore Farmacia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano



- Marco Maccauro, Medico Medicina Nucleare e Endocrinologia IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano



- Ettore Mautone, Giornalista



- Emanuela Omodeo Salè, Direttore Farmacia Istituto Europeo di Oncologia, Milano



- Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova



- Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia



- Gianmario Sambuceti, Direttore Medicina Nucleare, IRCCS San Martino Genova



- Orazio Schillaci, Rettore Università “Tor Vergata”, Roma - Presidente AIMN



- Andrea Sermonti, Giornalista



- Duccio Volterrani, Responsabile Medicina Nucleare AOU Pisana



- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità













Per partecipare al Talk-webinar dell'8 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3f3i3AO













