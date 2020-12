Biblioteca di Predazzo (TN) aperta

in prenotazione e con nuove modalità di fruizione dei servizi



La biblioteca comunale di Predazzo informa che da oggi, 10 dicembre, secondo quanto prescritto dal nuovo DPCM del 4 dicembre 2020, nel rispetto delle norme in vigore per il Covid-19, sarà aperta al pubblico su prenotazione. Questo significa che tutti i servizi sono attivi, dal prestito non solo dei libri, ma anche delle riviste e di tutti gli altri materiali come DVD e audiolibri, all'uso dei computer, alla possibilità di fermarsi nei locali della biblioteca per motivi di studio e/o lettura. Tutto questo però previa prenotazione allo 0462/501830 o tramite whatsapp 3356568680 o via mail predazzo@biblio.infotn.it. Si ricorda che consultando il sito della biblioteca www.biblioteca.predazzo.it si possono visionare le ultime novità acquistate e accedere direttamente al catalogo bibliografico trentino.

Rimane attivo, inoltre, il servizio di prestito interbibliotecario. E’ quindi possibile richiedere e ritirare nella propria biblioteca anche i libri presenti in altre biblioteche del Trentino.

La restituzione del materiale preso in prestito può sempre essere effettuata nel Bibliobox 24h posto all'esterno della biblioteca. Si ricorda inoltre che sono sempre attivi e gratuiti i servizi di MLOL, MediaLibraryOnLine, per il prestito di ebook ed audiolibri e la consultazione di quotidiani e periodici di tutto il mondo. Chi non avesse le credenziali di accesso alla piattaforma, può riceverle contattando la biblioteca.

Nel rispetto delle leggi sul copyright, le biblioteche, inoltre, possono eseguire anche stampe di files e fotocopie da materiali in loro possesso.

I contatti attraverso i social network, il sito web, la newsletter per tutti gli aggiornamenti.

E' possibile far parte del gruppo whatsapp "Novità in biblioteca" al quale vengono mandate solo notizie inerenti gli ultimi libri acquistati e informazioni che riguardano la vita della biblioteca. Se interessati contattateci personalmente per darci l'autorizzazione.