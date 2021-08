BIENNALE MILANO invita l’artista Afghana Shamsia Hassani ad esporre le sue opere

La giovane street artist Afghana Shamsia Hassani alla Biennale Milano.

Shamsia Hassani, nata nel 1988, è la prima artista donna di graffiti in Afghanistan. Ha cominciato a fare graffiti e murales nel 2010 e da allora, utilizzando i muri di edifici danneggiati dalle bombe, Hassani raffigura donne con vestiti tradizionali, che posano gioiose insieme a strumenti musicali.

La sua arte conferisce alle donne Afghane un volto nuovo, un volto forte, pieno di ambizioni e desiderio di raggiungere i propri obbiettivi. La donna rappresentata nei suoi graffiti è un essere umano fiero, che è in grado di portare cambiamenti positivi nella vita delle persone. Durante l’ultimo decennio di post-guerra in Afghanistan, l’arte di Shamsia ha portato una grande ventata di colore e riconoscimento a tutte le donne del paese, cercando di ricostruire una coscienza femminile in una società patriarcale come quella Afghana.

Alla luce delle recenti notizie, in cui l’Afghanistan è ripiombato nell’oscurità dell’inferno talebano, risulta ancora più significativo l’invito di Shamsia Hassani all’International Art Meeting Biennale Milano, che si svolgerà dal 21 al 25 ottobre presso il Milano Convention Center e ospiterà artisti provenienti da oltre 40 Paesi, che esporranno le loro opere in un contesto internazionale nel quale potranno farsi conoscere da esperti ed appassionati d’arte di tutto il mondo.

