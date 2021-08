Big Bag arriva anche in Sicilia

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’azienda produttrice dei sacchi agricoli

Da Terni in Sicilia: questo il messaggio che Un Sacco di Soluzioni, azienda per sacchi agricoli, vuole diffondere in questo mese di Agosto 2021.



Come si può evincere dal sito, Big Bag consegna in tutta Italia e oggi vuole mettere l’accento sulla possibilità di usufruire del suo prodotto anche oltremare: in particolar modo si vuole parlare della punta della punta del tacco Italiano: la Sicilia.



Sarà possibile ordinare i Sacchi “Big Bag”, nuovi e usati, per diversi usi di imballaggio e stoccaggio di materie prime, materiali di scarto, rifiuti pericolosi e non, oppure Sacchi Agricoli.

Esistono diversi tipi e grandezze sia di Big Bag che di Sacchi Agricoli, da scegliere in base al tipo di materiale che dovranno contenere, alla quantità e all’esigenza ( il tutto viene dettagliatamente descritto nel loro sito). Sarà possibile inoltre vedere tutte le specifiche di ogni prodotto, che vanno da una dimensione minima di 35x35x70 e una portata minima di 25kg a dimensioni di 110X110X130 con una portata massima di 1.500kg.



Risulta evidente che Un Sacco di Soluzioni potrebbe rappresentare una valida ditta per trovare il servizio e la professionalità di cui si necessita, vista anche l’ampia distribuzione (tutta Italia, traghetti inclusi) del proprio prodotto.





