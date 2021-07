Bimby® presenta il nuovo sistema completo per la cottura sottovuoto

Per completare l’esperienza di una cucina sana dalle potenzialità gourmet con Bimby® TM6, Vorwerk presenta VS100: la macchina per il sottovuoto compatta, leggera, maneggevole e facile da utilizzare. Un aiuto in più anche per conservare in modo sano e duraturo cibi freschi o cucinati.

L’ultimo modello Bimby® TM6 - l’iconico robot da cucina di casa Vorwerk che quest’anno festeggia i suoi 50 anni - presenta tante funzioni di cottura e modalità attivabili con un semplice touch, che rendono alla portata di tutti le più moderne tecniche di cucina gourmet. Tra le più apprezzate dai suoi utilizzatori – e adatta a tutte le stagioni – spicca la Cottura Sottovuoto, un trend anche nelle cucine dei grandi chef.

Ora, per completare l’esperienza della cottura Sous vide con Bimby® TM6, Vorwerk presenta VS100: la nuova macchina per il sottovuoto.

Cosa rende unica la nuova macchina sottovuoto di Vorwerk?

È compatta, leggera, maneggevole, salvaspazio, facile da utilizzare e dal design elegante! E presenta 5 funzioni per regolare l’umidità e la potenza e

sigillare ogni alimento nella maniera ottimale.



Con VS100 – insieme alla Modalità Sottovuoto di Bimby® TM6 e all’accessorio Copri Lame – in pochi secondi si possono confezionare sottovuoto ingredienti base e preparati negli appositi sacchetti e averli così pronti per essere cucinati o conservati in frigorifero o congelatore.

Come è possibile acquistare VS100 e i consumabili?

È possibile acquistare la nuova macchina per il Sottovuoto Bimby® VS100 direttamente dal e-Shop di Bimby.it al prezzo di € 149,00 (IVA inclusa e spedizione gratuita) con una guida all’uso con ricettario dedicato oltre a 5 sacchetti da 20x30 cm e 1 rotolo da 20x200 cm inclusi nel prezzo, per sigillare in modo facile ed efficace assicurando un’esperienza di qualità completa. I consumabili si possono anche acquistare separatamente.

Tutti i vantaggi di cucinare e conservare gli alimenti con l’aiuto del sistema Sottovuoto di Bimby®



La cottura sous vide con Bimby® TM6 e VS100 offre grandi vantaggi:

• una cucina sana che mantiene le proprietà organolettiche degli alimenti,

• una maggiore durata degli alimenti freschi o cotti per un tempo

superiore fino a 5 volte rispetto a altri tipi di conservazione,

• priorità al gusto: la cottura sottovuoto offre la possibilità di sperimentare direttamente a casa propria un classico della cucina gourmet

con una semplicità inaspettata.

I

l Sottovuoto è anche una tecnica efficace di conservazione dei cibi che regala vantaggi alla salute, all’organizzazione in cucina e al tempo dedicato alla preparazione dei piatti, in quanto:

• offre risparmio di tempo e denaro, potendo acquistare quantità

maggiori e confezionare in porzioni, concentrando in un solo momento della giornata la preparazione e l’organizzazione dei pasti,

• evita il rischio di far ricadere la scelta su cibi pronti o confezionati,

• rallenta la normale ossidazione e la proliferazione batterica degli ingredienti conservati,

• assicura un menù vario, salutare e gustoso per tutta la famiglia!



Il sistema sottovuoto Bimby® in dettaglio

Cucinare mantenendo la freschezza e le proprietà nutritive degli alimenti e allo stesso tempo realizzare preparazioni gourmet come un vero Chef grazie alla cottura sottovuoto? È facile con Bimby®!

Per prima cosa bisogna inserire gli ingredienti nel sacchetto per il sottovuoto – in dotazione con l’acquisto di VS100 e acquistabile separatamente sul eShop Bimby.it. La nuova macchina di Vorwerk estrae rapidamente l’aria e lo sigilla. Successivamente, il boccale di Bimby® TM6 va riempito d’acqua (da 1,4 a 1,6 litri) impostando la modalità Bollitore. Quando l’acqua raggiunge la giusta temperatura, è possibile immergere completamente il sacchetto e impostare la modalità Sottovuoto. A fine cottura basterà estrarre il sacchetto con l’aiuto di una pinza e tagliare l’estremità sigillata per estrarre il preparato.



Per cucinare con la modalità Sottovuoto, entra in gioco un accessorio indispensabile di Bimby® TM6: il Copri Lame che va posizionato sopra il Gruppo Coltelli, evitando così il contatto del sacchetto sottovuoto con le lame e proteggendo così la preparazione per tutta la durata della cottura.



Con Cookidoo® tante idee per cucinare d’estate con il Sottovuoto

Su Cookidoo®, la piattaforma ufficiale di ricette Bimby®, si trovano tante ispirazioni per preparare piatti sani e gustosi servendosi della Cottura Sottovuoto e seguendo passo le indicazioni sul display. Basta impostare temperatura, velocità e tempi di cottura come indicato e al resto pensa Bimby® TM6 in automatico!

Con la Modalità Sottovuoto si cuoce a temperatura costante (inferiore a 85°) ogni tipo di alimento in modo facile e veloce: dai tagli di carne morbidi e ricchi di succhi a quelli più sodi e asciutti; dai pesci con un’alta percentuale di grasso, come salmone e sgombro, ai molluschi e ai crostacei; dalle marmellate alle pesche sciroppate e tutte le verdure, ideali per la Cottura Sottovuoto grazie alla quale sali e vitamine non si disperdono, il sapore è più deciso e il colore più naturale.

Il Sottovuoto cuoce i cibi in modo uniforme e preciso, esaltando sapori e aromi naturali degli ingredienti, potendo così ridurre la quantità di sale e aumentare la digeribilità dei cibi.

Ecco che una tecnica gourmet diventa accessibile a tutti, entrando a far parte delle preparazioni quotidiane grazie al Sistema Sottovuoto Bimby® TM6.



Per maggiori informazioni:

Sito istituzionale: www.bimby.it

Per prenotare una dimostrazione: www.bimby.vorwerk.it/per-averlo Cookidoo®: www.cookidoo.it

Facebook: www.facebook.com/bimbyitalia

Instagram: www.instagram.com/bimbyitalia/



Vorwerk

Fondata in Germania nel 1883, Vorwerk è l’azienda leader nella vendita diretta di prodotti di alta qualità. Da oltre 130 anni, i prodotti Vorwerk conquistano milioni di famiglie, grazie a qualità, tecnologia innovativa e alla loro leggendaria durata. Con un fatturato di 3,8 miliardi di euro nel 2020, Vorwerk è presente oggi in oltre 60 nazioni, conta 578.000 collaboratori nel mondo. In Italia Vorwerk opera attraverso i due brand Folletto e Bimby®.

Bimby®



In Italia dal 1978, Bimby® è il rivoluzionario robot da cucina multifunzione, che racchiude in sé le funzioni di 20 diversi elettrodomestici. L’ultimo modello Bimby® TM6 è stato lanciato l’8 marzo 2019.

Bimby® è solo quello originale. Per l’assistenza e la riparazione di Bimby® e l’acquisto dei suoi accessori, il Cliente è invitato a rivolgersi esclusivamente ai Centri di Assistenza Autorizzati Vorwerk distribuiti in tutta Italia e segnalati sul sito ufficiale, al link https://bimby.vorwerk.it/servizi/vorwerk-vicino-a-te/.

Per qualsiasi domanda relativa al mondo Bimby® (come richiedere una dimostrazione nella propria zona, o quesiti tecnici sul proprio apparecchio... ecc.), è possibile rivolgersi al Customer Care accedendo al link https://bimby.vorwerk.it/il-prodotto-e-lazienda/contattaci/.