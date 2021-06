Bio: da scelta nutrizionale e di vita a fenomeno mondiale

Più che come una scelta nutrizionale, il bio si configura sempre più come uno stile di vita con forti risvolti non solo “lifestyle”, ma anche etici e sociali. È quanto emerge dall’osservatorio privilegiato di TUTTOFOOD, la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare e punto di riferimento nel mondo per i produttori e distributori dei prodotti di qualità dell’intera filiera del food and beverage, che esamina i diversi dati delle più autorevoli voci in campo.

L’emergenza dovuta alla pandemia ha senza dubbio posto ancora più in evidenza la stretta relazione tra la salute dell’uomo e quella dell’ambiente. Anche quando si tratta di alimentazione. Il mercato del bio muove miliardi di euro l’anno solo in Italia e stimola l’innovazione in tutti gli attori della filiera. Ma è anche un fenomeno culturale e sociale di ampia portata che si estende in tutto il mondo e che è destinato a rimanere e a evolversi.



Il valore del settore bio in Italia



Secondo i dati dell’Osservatorio SANA a cura di Nomisma, intercettati e studiati da TUTTOFOOD, nel 2020 le vendite di biologico in Italia hanno superato i 4,3 miliardi di euro. Di questi, 3,9 sono riferibili ai consumi domestici (+7% rispetto all’anno precedente) e poco meno di 500 milioni all’away-from-home, che ha risentito delle chiusure dei pubblici esercizi durante i lockdown (...)



…e nel mondo



Ancora più marcato è l’incremento dell’export, che sempre secondo Nomisma è stato pari al 149% nel periodo 2010-20 raggiungendo i 2.619 milioni di euro. La crescita prossima del bio guarda all’estero, dunque. Soprattutto alle aree emergenti come l’Asia, ma anche il Sudamerica che rappresenta un mercato ormai maturo ora in fase di consolidamento (...)



Export per continuare a crescere



L’Organic Food non finisce di sorprendere: entro 5 anni il valore del mercato mondiale raggiungerà i 620 miliardi di dollari, come illustra una ricerca ripresa da TUTTOFOOD dell’analista internazionale Facts & Factors (...)



Da antica abitudine a fenomeno lifestyle: la lunga parabola di cibi naturali e superfood



Cibi naturali, biologici. Cibi salutari. Alimenti che diventano quasi supereroi e che dettano mode anche nel piatto: sono i “superfood”, cibi ricchi di antiossidanti o altre sostanze salutari che sono stati portati alla ribalta dai nuovi trend nutrizionali, come le bacche di goji, l’avocado e il kale o i semi di chia (...)



Dai dolci al vino, dai surgelati ai piatti pronti, il bio è un mercato sempre più diversificato e internazionalizzato. L’appuntamento per scoprire le opportunità di business offerte da tutte le sue sfumature è TUTTOFOOD 2021, in contemporanea con HostMilano, a fieramilano dal 22 al 26 ottobre prossimi, dove il mondo bio sarà protagonista dell’area TUTTOHEALTH insieme a prodotti erboristici e vegani, oltre a cibi funzionali, free-from, novel food e nutraceutica. Anche in questa edizione TUTTOFOOD si avvarrà della preziosa partnership con FederBio, che porterà in manifestazione contributi e contenuti di elevato profilo sul tema.



Per informazioni aggiornate: www.tuttofood.it, @TuttoFoodMilano.