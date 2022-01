Biraghi presenta le Specialità: tantissimi formaggi dal gusto unico e di grande bontà

L’attenzione al Consumatore si evidenzia nella continua proposta di nuovi prodotti, nell’offerta di confezioni e porzionature in grado di garantire il migliore stato di conservazione del prodotto ma soprattutto nella ricerca di nuovo occasioni di consumo e modalità d’uso dei propri formaggi. Massima attenzione alla qualità del prodotto, passione

Biraghi è garanzia di bontà e di qualità non solo in Italia, ma a livello internazionale.

Un’azienda piemontese a conduzione familiare, nata nel 1934, specializzata nel settore lattiero caseario e che da sempre è attenta alla cultura dei sapori autentici delle specialità italiane. Gli stabilimenti della Biraghi S.p.A. si trovano in Piemonte, a Cavallermaggiore, provincia di Cuneo e si estendono su una superficie di 166.500 mq. Al loro interno avvengono tutti i processi di lavorazione, dalla raccolta del latte alla produzione finale del formaggio Gran Biraghi, del Gorgonzola D.O.P., del Burro e della Ricotta. Il tutto con metodologia e criteri igienici di assoluta garanzia.

Sia le forme di Gran Biraghi che le forme di Gorgonzola DOP vengono messe a stagionare in appositi magazzini. Alla fine del periodo di stagionatura di entrambe le tipologie di formaggio, le forme vengono tagliate e confezionate, formando così la gustosissima linea Gran Biraghi (Biraghini, Grattugiato, Spicchi, Snack e Petali), le prelibate e pratiche confezioni di Gorgonzola DOP tra le altre raffinatezze.



Mascarì

Quando la cremosità del mascarpone si unisce al sapore unico del Gorgonzola Biraghi, nasce Mascarì, un prodotto sofisticato che soddisfa i palati dei consumatori più esigenti. Sapore delicato conservato in una vaschetta richiudibile salva freschezza.



Gorgonzola DOP Selezione Biraghi

Il Gorgonzola DOP Selezione Biraghi viene prodotto seguendo processi che ne esaltano il gusto. Morbido, cremoso e senza crosta laterale, perché viene solo dal cuore della forma. E da oggi è anche comodo, con la sua confezione richiudibile e salva freschezza e pratica da servire in tavola

Gorgonzola DOP Piccante in vaschetta

L’inconfondibile gusto piccante del Gorgonzola DOP! Profumo intenso, consistenza friabile per un prodotto di qualità superiore, sinonimo della qualità Biraghi, in una pratica vaschetta.

Gorgonzola DOP Erborinato

I grandi formati di grande bontà! Consistenza morbida e sapore deciso, queste le caratteristiche inconfondibili del Gorgonzola Erborinato Biraghi.

Gorgonzola DOP Gran Gusto

Consistente al taglio, gusto sostenuto ma dolce, ecco le caratteristiche di un Gorgonzola unico, frutto di una sapiente stagionatura.



Biraghette

Per la prima volta nella storia il cuore della forma si fa morbido. Solo dall’esperienza e dall’innovazione Biraghi potevano nascere le Biraghette, 100% formaggio Gran Biraghi tagliato a fette, 100% latte italiano, tutto naturale, senza conservanti e stagionato 7 mesi. Le Biraghette presentano una confezione innovativa nella forma e nella funzionalità, semplice da aprire, grazie all’apertura facilitata e perfettamente conservabile, grazie alla chiusura salvafreschezza. Nate per soddisfare tutti i consumatori: i più giovani perché amano ricette veloci e semplici, i prodotti pronti all’uso. I più adulti perché le possono utilizzare per ricette tradizionali più elaborate e perché danno spazio alla propria fantasia in cucina.



Grattugiato fresco

Il Grattugiato Fresco Gran Biraghi è un prodotto 100% latte Italiano, tutto naturale e senza conservanti. Sempre fresco grazie alla confezione salva freschezza, è il prodotto più venduto e con la più alta rotazione nella categoria grattugiati. Direttamente dal cuore della forma, è disponibile anche in grandi formati per una maggiore convenienza.



Grattugia facile

Il Grattugia Facile di Gran Biraghi si apre facilmente e si richiude con il comodo coperchio, in modo da garantire un’ottimale conservazione. L’innovativa confezione consente di grattugiare senza sporcarsi le mani. 100% latte Italiano, tutto naturale e senza conservanti, con una stagionatura minima di 12 mesi.



Grattugiato Fresco al Pecorino - Prodotto Etico Solidale

Il grattugiato fresco La Nostra Ricetta Tipica al Pecorino Biraghi è frutto della combinazione unica che solo due grandi eccellenti formaggi italiani possono regalare: 70% di Pecorino e 30% di Gran Biraghi.

Prodotto solo con latte 100% italiano di elevata qualità, è garantito da Biraghi e grazie alla comoda confezione richiudibile assicura sempre un gusto fresco ed originale.

Il caratteristico sapore intenso di questa miscela pronta da portare in tavola dona ad ogni ricetta un tocco unico e rende il grattugiato fresco Ricetta Tipica al Pecorino Biraghi il compagno ideale per chi vuole un’idea in più in cucina.

Il Pecorino utilizzato è prodotto in Sardegna da latte di pecora del territorio raccolto dalla Cooperativa Dorgali Pastori, costituita da più di 180 allevatori. Biraghi lo acquista, secondo l’accordo Etico Solidale stipulato nel 2017, ad un prezzo concordato con i soci della cooperativa e con Coldiretti Sardegna che garantisce il giusto compenso a tutti gli operatori della filiera.



Grattugiato Fresco Ricetta Tipica alla Ricotta Salata

Un nuovo modo per condire la pasta. Senza conservanti, tutto naturale! 80% di Ricotta salata e 20% di formaggio GranBiraghi. La “Ricetta tipica alla Ricotta salata Biraghi” è ottenuta con ricotta prodotta con latte di pecora, sapientemente lavorata e grattugiata fresca con l’aggiunta di formaggio Gran Biraghi.



Gran Biraghi

100% latte italiano, senza conservanti e tutto naturale, con una lunga stagionatura: questo è il formaggio Gran Biraghi, ideale anche per i bambini. Dal cuore della forma di Gran Biraghi nascono una svariata sere di prodotti per soddisfare tutte le esigenze del consumato di oggi Prodotti che uniscono alla naturale bontà, praticità e funzionalità sia nelle varie grammature realizzate, sia nelle pratiche confezioni. Un’offerta invitante e diversificata ma soprattutto di qualità.



Petali sottili Gran Biraghi

Dal cuore della forma nascono i Petali Sottili Gran Biraghi: scaglie già confezionate nella pratica confezione salva freschezza. Porta in tavola l’ingrediente ideale per condire insalate, creme di verdure, pasta, risotti e carpacci direttamente nel piatto. Eccellenti a fine cottura su risotti e minestre. 100% latte Italiano, tutti naturali e senza conservanti, con una stagionatura minima di 12 mesi. Presto li potrai trovare nella nuova confezione!



Biraghini

Sfiziosi cubetti di Gran Biraghi da gustare in ogni occasione e facilissimi da richiudere nella nuova confezione salva freschezza. I Biraghini Gran Biraghi, 100% latte italiano, tutti naturali, senza conservanti e stagionati per almeno 12 mesi, sono leader di mercato nella loro categoria. Con una nuova veste grafica, arricchisce e completa l’assortimento nei formati 250g, 400g, 500g e 600g.



Biraghini Snack

Ideali per il fuoripasto naturale nello sport, per la scuola, a lavoro o nel tempo libero: adatto a grandi, sportivi e piccini. Una confezione dall’apertura facilitata con all’interno 6 pratici e freschi snack, selezionati solo dal cuore della forma e confezionati singolarmente. 100% latte italiano, tutti naturali e senza conservanti.



Lo Spicchio apri e chiudi

Una pratica confezione dall’apertura facilitata, che garantisce un’ottima conservazione al prodotto, nella sua forma classica e dal peso fisso di 250g. 100% latte Italiano, tutto naturale e senza conservanti, con una stagionatura minima di 12 mesi.



Lo Spicchio sottovuoto

Una pratica confezione che garantisce un’ottima conservazione al prodotto, nella sua forma classica. 100% latte Italiano, tutto naturale e senza conservanti, con una stagionatura minima di 12 mesi. Confezioni disponibili da: 500g a 800g.



Lo Spicchio pellicolato

Una pratica confezione che garantisce un’ottima conservazione al prodotto, nella sua forma classica. 100% latte Italiano, tutto naturale e senza conservanti. Confezioni disponibili da 300/400g e 800/900g.



Biralungo

Invitante barra di Gran Biraghi in una porzionatura pratica da gustare nel momento del “languorino”, da fare a scaglie o grattugiare.



Gran Ricotta – Super Cremosa

Dalle preziose proprietà del latte rigorosamente 100% italiano, nasce la Gran Ricotta - Super cremosa. Una nuova ricetta, più gustosa, più cremosa, ma con gli stessi grassi.

Gli chef a cui è stato affidato il test, l’hanno definita deliziosa così com’è, ottima nelle ricette salate, ma soprattutto speciale nei dolci: nel tiramisù al posto del mascarpone, nella cheese cake al posto del classico formaggio spalmabile, dolci deliziosi ma con meno grassi.



Burro

Burro tradizionale: burro di qualità superiore tutelato da una specifica legge italiana che ne garantisce la massima qualità e freschezza. La filiera produttiva corta, la garanzia della massima freschezza della materia prima e della sua immediata lavorazione, permettono di produrre il Burro Selezione Osvaldo Biraghi con la migliore panna fresca di centrifuga da 100% latte italiano.

Burro Selezione Osvaldo Biraghi: Burro tradizionale, ottenuto solo da panna fresca di centrifuga, da latte italiano appena munto: non esiste burro migliore. Una consistenza soffice e corposa dal sapore ricco e delicato in una nuova confezione funzionale e qualitativa: 2 panetti da 100g contenuti n un cartoncino richiudibile. La pratica confezione funzionale e qualitativa: 2 panetti da 100g contenuti in un cartoncino richiudibile. La pratica confezione garantisce maggior e comodità nell’utilizzo e migliore protezione della freschezza assicurando la migliore conservazione. I due panetti presentano le indicazioni di taglio per una comoda porzionatura.



Latte UHT Biraghi

Il latte UHT parzialmente scremato Biraghi, 100% piemontese, viene prodotto dallo stesso latte fresco di raccolta che ogni giorno viene utilizzato per produrre il Gran Biraghi ed il Gorgonzola DOP. Confezionato in un comodo pack richiudibile che permette di esaltarne il gusto e mantenere al meglio le sue caratteristiche originarie.



RICETTE

Antipasti

Formaggi Biraghi in tutte le salse, forme e dimensioni. Antipasti semplici e veloci da gustare prima di ogni pranzo o cena. Ce n’è per tutti i gusti!

Primi

Gli Italiani preferiscono i primi. Ecco un elenco di ricette a base di pasta, riso e formaggi, come la tradizione italiana insegna. Per un successo assicurato.

Secondi

Secondi facili da preparare per cene organizzate all’ultimo momento o secondi più elaborati di sicuro successo. Ricette genuine scelte da Biraghi e complete di tutte le indicazioni per la preparazione.

Dessert

Torte, biscotti, paste e mousse. Biraghi vi presenta una raccolta di ricette di tutti i tipi per assaporare le vostre giornate con più dolcezza. Adatte a ogni stile…e voglia.



Una storia di autenticità italiana

Biraghi Situata nella provincia di Cuneo, ai confini con le Langhe, la Biraghi S.p.A. nasce nel 1934, fondata da Ferruccio Biraghi, uno dei più lungimiranti imprenditori del panorama industriale italiano dell’epoca. Nato a Lodi nel 1909, Ferruccio Biraghi comincia a lavorare nelle Latterie Soresinesi e, esattamente come il padre anni prima, comincia a occuparsi di macchinari per la produzione e la lavorazione del latte. Dopo il trasferimento a Cavallermaggiore comincia la sua vera avventura: fonda, in qualità di ditta individuale, la nota azienda piemontese e sin da subito conquista le vette del mercato caseario e il pieno consenso del pubblico italiano. L’attività si evolve e progredisce con costanza, permettendo alla Biraghi di svilupparsi anno dopo anno. Negli anni ’80, infatti, la Biraghi rivolge lo sguardo al futuro e da caseificio artigianale si dota ben presto delle migliori tecnologie industriali diventando una Società per Azioni di rilievo riconosciuta sia a livello nazionale sia internazionale. L’azienda conta oggi circa 250 addetti impegnati ogni giorno nella selezione del miglior latte italiano, raccolto esclusivamente da circa 200 aziende agricole del territorio piemontese. Da caseificio artigianale si dota ben presto di tecnologia avanzata diventando una realtà moderna e innovativa. Grazie al connubio tra la tradizione artigianale e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia Biraghi conquista una posizione prestigiosa nella produzione di formaggi e prodotti caseari.

L'azienda Biraghi S.p.A. continua ad attuare massicci investimenti in tecnologie e risorse umane, volti a garantire il massimo della qualità dei suoi prodotti per i propri clienti. Biraghi diventa sinonimo di alta qualità e bontà non solo in Italia, ma a livello internazionale. Gli elementi vincenti della strategia Biraghi sono quindi: l’innovazione tecnologica e la continua diversificazione dell’offerta, la riconosciuta qualità e bontà dei prodotti ma soprattutto l’attenzione alle esigenze dei propri Consumatori.

L’azienda è attualmente guidata da Bruno e Anna Biraghi, figli di Ferruccio, supportati da manager con grande esperienza nel settore.



ph fonte: www.biraghi.it