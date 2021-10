Birra Moretti incontra Pane & Trita, un nuovo modo di mangiare la carne a Milano

Birra Moretti: da oltre 160 anni sinonimo di convivialità, si conferma icona della buona compagnia 5 milioni di italiani si “sentono a casa” quando sono nel loro locale “del cuore”

Una ricerca BVA Doxa - Birra Moretti evidenzia come il sentimento moderno di “sentirsi a casa”, per gli italiani, è associato il più delle volte al “fuori casa”: intimamente legato ai propri locali preferiti dove bere una birra insieme alle persone che ci fanno stare bene.



Gli elementi di un locale che ci fanno sentire più a nostro agio? Al primo posto l’ambiente che deve essere accogliente, seguito dalla tipologia di cibo e dal servizio, curato… ma non troppo formale.



Se ne è parlato durante un evento organizzato mercoledì 29 settembre, da Birra Moretti a Milano nel locale "Pane & Trita”, concluso con un brindisi con la nuova Birra Moretti Filtrata a Freddo.



È finita l’estate, nella quale abbiamo riscoperto il piacere di stare insieme e di “sentirci a casa” anche nei nostri locali preferiti. Davanti a questo nuovo scenario, Birra Moretti, da oltre 160 anni simbolo di “buona compagnia”, accende i riflettori, con una ricerca BVA Doxa, sui “locali del cuore”, quelli dove condividere una buona birra con le persone che ci fanno stare bene. Lo fa, in un momento in cui, dopo un periodo difficile per l’Ho.Re.Ca, c’è ottimismo tra gli operatori per una ripresa del settore.



SENTIRSI A CASA “FUORI CASA”: PER 5 MILIONI DI ITALIANI È QUANDO SI TROVANO NEL LOCALE PREFERITO



Le attività fuori casa sono quelle che sono mancate di più agli italiani nell’ultimo anno e mezzo. È quanto emerge dalla ricerca Doxa – Birra Moretti che ha evidenziato come per 6 italiani su 10 la sensazione di benessere collegata al “sentirsi a casa” non è legata alla propria abitazione o a un luogo specifico ma principalmente a situazioni e momenti di convivialità proprie del “fuori casa”.



In particolare, oltre 5 milioni di italiani (12%) si sentono a casa e stanno bene con sé stessi quando si trovano nel proprio “locale del cuore”: che sia un bar, un ristorante, un bistrot, una pizzeria o un pub dove si sentono a proprio agio come tra le mura domestiche e possono condividere le proprie emozioni con le persone a cui vogliono bene.



GODERE DELLA BUONA COMPAGNIA: COME DOVREBBE ESSERE PER GLI ITALIANI IL “LOCALE DEL CUORE”



Attraverso questa indagine, Birra Moretti, la birra della buona compagnia, ha acceso i riflettori anche su quali sono gli elementi imprescindibili che deve possedere un locale - secondo i nostri connazionali - per farci sentire a nostro agio e davvero “a casa”.



Al primo posto, per 1 italiano su 2 (52%) c’è l’ambiente che deve essere curato e accogliente e trasmettere calore e attenzione per i dettagli. A seguire, in questa speciale classifica, troviamo in ordine: il tipo di cibo (43%), il servizio curato ma senza troppa formalità (40%) e l’acustica per poter conversare senza dover urlare (39%). Per 3 italiani su 10 (27%) a fare la differenza nel proprio locale del cuore è il tipo di musica di sottofondo, seguita dall’arredamento (24%) e dalle luci soffuse (21%).



BIRRA BEVANDA DELLA BUONA COMPAGNIA



L’indagine Doxa mette anche in luce che per gli italiani è la birra (42%) la bevanda della buona compagnia, anche più del vino (37%). Tra i posti preferiti dove condividerla con le persone che si amano 1 italiano su 2 indica la pizzeria, a ribadire un binomio intramontabile. A seguire troviamo la birreria (29%), casa propria o di amici (29%), il locale frequentato con gli amici (26%), il ristorante (23%) o un bar qualsiasi (19%).



BIRRA MORETTI: “IN BUONA COMPAGNIA, COSÌ COME SIAMO”



Lo studio accende i riflettori sul tema della convivialità, da sempre uno dei valori di Birra Moretti che, nel 2021, si evolve nel nuovo posizionamento “In buona compagnia, così come siamo”, pensato per celebrare i momenti di condivisione tra le persone e allo stesso tempo l’importanza di essere sé stessi, valori che rappresentano l’essenza dello “stare bene” per gli italiani. Una “buona compagnia” sempre più vera e trasparente: niente rende bello e speciale lo stare insieme come essere esattamente così come si è, con le nostre imperfezioni, diversità e peculiarità.



GRANDE SUCCESSO PER LA NUOVA BIRRA MORETTI FILTRATA A FREDDO: NOVITA’ DEL 2021



Ad accompagnare la ritrovata socialità degli italiani nei bar e nei ristoranti c’è anche la nuova Birra Moretti Filtrata a Freddo, novità del 2021 che sta riscuotendo grande successo da parte degli italiani.



Si tratta di una lager dal moderato tasso alcolico (4,3%) che rompe completamente gli schemi con il passato su tutti i fronti, nel prodotto ma anche nel design, nell’etichetta che avvolge la bottiglia a 360°, nel formato. Grazie ad un innovativo processo di filtrazione a freddo, la birra viene portata fino ad una temperatura di -1°C. Il risultato è una birra facile da bere, dal bilanciato grado di amarezza, freschissima.



LA FAMIGLIA DI BIRRA MORETTI: DAL 1862 SIMBOLO DI BUONA COMPAGNIA



Birra Moretti nasce nel 1859 a Udine nella “Fabbrica di Birra e Ghiaccio” fondata da Luigi Moretti. Apprezzata da subito in tutto il Friuli Venezia Giulia, diventa in pochi decenni una birra nazionale. Esportata in oltre 60 Paesi nel mondo - fra cui gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Canada e il Giappone Birra Moretti continua a essere universalmente riconosciuta anche in contesti internazionali da esperti del settore provenienti da tutto il mondo. - Birra Moretti è una famiglia di birre apprezzata e riconosciuta in Italia e all’estero da esperti del settore provenienti da tutto il mondo come dimostrano i 148 premi internazionali ricevuti negli ultimi 14 anni. Dalla Birra Moretti Ricetta Originale, anche nella versione analcolica con Birra Moretti Zero alle birre speciali: Birra Moretti Baffo d’Oro, Birra Moretti La Rossa, Birra Moretti La Bianca, Birra Moretti IPA. Dalle regionali composte da Birra Moretti alla Siciliana e Birra Moretti alla Toscana alla selezione riserva che conta Birra Moretti Grand Cru, Birra Moretti Lunga Maturazione e Birra Moretti Grani Antichi. E poi le Radler con la ricetta che valorizza il gusto vintage italiano anni ’50 rappresentata da Birra Moretti Limone e Birra Moretti Zero Limone. Nel 2021, infine, è nata Birra Moretta Filtrata a Freddo, una lager leggera e cristallina dal moderato tasso alcolico e dalla bottiglia rivoluzionaria.



148 premi internazionali in 14 anni, per una gamma di birre simbolo di un’italianità fatta di convivialità, di saper vivere e stare bene con se stessi e gli altri.



Buona compagnia e convivialità sono da sempre i valori nei quali riconosciamo Birra Moretti, marchio che ha saputo evolversi e innovarsi. Il 2021 è un anno importante per Birra Moretti, che rinnova il suo posizionamento, presidiando i valori di brio, famigliarità e naturalezza. Del resto, non c’è nulla che renda speciale lo stare insieme come essere esattamente come si è. Sono proprio le nostre imperfezioni, il nostro essere veri che ci permettono di vivere in maniera sincera la “buona compagnia”.Un messaggio chiaro e cristallino, proprio come la nuova nata in casa Birra Moretti, Birra Moretti Filtrata a Freddo, che rappresenta al meglio i valori di familiarità, brio, naturalezza propri del brand.



Oggi l’elevata qualità della gamma Birra Moretti, esportata in oltre 40 Paesi nel mondo, è apprezzata e riconosciuta in Italia e all’estero da esperti del settore provenienti da tutto il mondo come dimostrano i 148 premi internazionali ricevuti negli ultimi 14 anni.



www.birramoretti.it



La semplicità incontra il gusto da Pane & Trita, la prima hamburgeria-ristorante gourmet che mette d'accordo tutti



Dalla sua nascita, a Seregno, in Brianza, Pane&Trita vuole offrire ai suoi clienti un’esperienza familiare e accogliente, in cui vivere il gusto del “mangiare bene”. L’atmosfera, in classico stile retrò, rievoca gli anni Sessanta italiani, un mix tra passato e presente, dove ogni cosa ricorda lo stile di quei tempi come le insegne, i led, le divise del personale e la musica di sottofondo, uniti da un filo conduttore che è la genuinità dei prodotti, come da tradizione."



Il suo ampissimo menu è innovativo e studiato in ogni minimo dettaglio , in modo da offrire una proposta a metà fra il ristorante e la steakhouse, con un mood assolutamente casual e “fast”.

Qui, oltre ad hamburger al limite del foodporn (vedi l’Uniporco con pane rosa glitterato, tartare di Angus, burrata, avocado, lattuga, pulled pork, crunchy nachos alla curcuma, Philadelphia pink alla bietola e maionese arcobaleno), potrete gustarvi la carne cruda di primissima qualità, proveniente da allevamenti selezionati. A partire dal Sushi del Macellaio, dagli uramaki di Black Angus fino al Cono del Macellaio, un tris di tartare di manzo, in gusti diversi, servito su parigina di gelato. Tutto in buona compagnia della Birra Moretti che si rivela un’ottima alleata.



Pane & Trita, una bellissima realtà fatta di tanta passione e voglia di mettersi in gioco, che si fa apprezzare per lo stile, la qualità e la voglia dei quattro talentuosi proprietari, tutti giovani e dinamici, di esportare il loro modo di proporre la carne anche qui a Milano. Posto perfetto se volete assaporare qualcosa di nuovo che vi sorprenderà.



www.panetrita.it