Biscopan presenta i Tostallegri nel nuovo formato multipack

Croccanti e gustosi, realizzati con olio extravergine di oliva, lievito madre e farina Intera® Da oggi i Tostallegri Biscopan sono disponibili nella nuova versione multipack che contiene al suo interno 6 singole confezioni!

Questo pratico formato consente di avere sempre a portata di mano uno snack fragrante e genuino.



I Tostallegri sono realizzati con una materia prima innovativa e pochi altri ingredienti di alta qualità. L’olio extravergine di oliva, la totale assenza di strutto e la lunga lievitazione naturale con lievito madre che riposa 24 ore, garantiscono un prodotto croccante e gustoso.

Biscopan produce i Tostallegri utilizzando inoltre la Farina Intera®, l’unica

farina bianca che conserva le parti nobili del chicco mantenendo attive le fibre

alimentari, importanti per ridurre l’impatto glicemico.

La cottura al forno permette infine di ottenere un prodotto semplice e buono, proprio come i sapori di una volta.

Grazie alla loro versatilità, i Tostallegri di Biscopan sono ideali come snack spezza-fame da portare sempre con sé, ma anche da presentare in occasione di un aperitivo con gli amici abbinati a salumi, formaggi e verdure. Indicati anche per chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana.

Peso medio/pezzatura: 6 confezioni da 35 grammi cad – totale



Da oltre 50 anni Biscopan produce e commercializza prodotti da forno e derivati del pane. Tostarelli, Grissini, Gallette crackers, Pane biscotto e Fette Biscottate vengono prodotti nella sede aziendale situata in Veneto, a Badia Polesine (RO). La formula del successo di Biscopan deriva dal rispetto per la tradizione, dall’elevato standard qualitativo e dalla continua ricerca di nuove ricette per rispondere ai trend di mercato e soddisfare le esigenze dei consumatori moderni. Negli anni sono state infatti introdotte linee completamente biologiche, quali la linea PanRustico, quella al Farro e la linea al KAMUT®, di cui Biscopan è leader di mercato. Biscopan offre così una gamma completa e genuina, garantita dalle migliori

certificazioni internazionali.