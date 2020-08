Blandizzi live in Sardegna dopo Covid-19

Ripartire dal mare e con la musica, con le dovute distanze di sicurezza, nel rispetto delle norme anti assembramento

Sabato 1 Agosto, alle 20:30, si é tenuto il live di Lino Blandizzi al "Laguna Blu" di Alghero. Un successo e un segnale di speranza per l'organizzazione Baia Holiday in collaborazione con la Sunlight. Ripartire dal mare e con la musica, con le dovute distanze di sicurezza, nel rispetto delle norme anti assembramento. È stato un perfetto dialogo con la natura, un rapporto che necessariamente va recuperato. Una bella platea per un cantautore che riscuote sempre forti consensi, lasciando sempre una traccia, é proprio il caso di dire "la classe non é acqua". "È stato molto emozionante cantare in pubblico dopo questo lungo periodo di silenzio a causa del Covid-19", dice Blandizzi, inorgoglito dal calore e la compostezza dall'inizio alla fine. "Salire su quel palco, mi ha fatto capire come non mai, quale privilegio si ha nel continuare a fare questo meraviglioso mestiere". L'artista ha presentato i brani dei primi album e i brani più recenti ma la scaletta é diventata secondaria, ci sono stati dei momenti che Blandizzi ha portato le persone ha vivere un’atmosfera, ad ascoltare un linguaggio più che una singola canzone diversa dalle altre». Non sono mancati gli omaggi a Lucio Dalla, Pino Daniele, Ivano Fossati, Francesco De Gregori... Nonostante il piccolo incidente che gli ha provocato una frattura e una sutura al dito, Blandizzi era in piena forma, con l'energia di sempre. Nuove date in arrivo e un nuovo album con sorpresa, una cifra stilistica diversa, entro fine anno.

Il caldo e l'estate non tolgono la voglia di musica e concerti all'aperto che, in questi giorni, stanno gradualmente riprendendo in molte parti d'Italia.

Anche il settore dello spettacolo può tirare un leggero sospiro di sollievo.

La musica puó fare molto, Coronavirus permettendo.