Blog dell'Anno 2020: oltre 7000 voti per i blog sportivi in gara

Al termine del suo terzo mese di competizione Blog dell’Anno sfonda la soglia dei 7000 voti, confermandosi come una gara partecipata tra lettori agguerriti e blogger appassionati.

Invariato il podio della classifica generale, con il blog di Daniele Bartocci in prima posizione, distanziato di 200 voti da Nati Sportivi, e con In2thewhite che chiude i primi tre posti. Cinzia in Bici resta la regina della categoria Ciclismo, come Formula Race che domina la categoria Motori.



CalcioMania 90 resta in prima posizione in categoria Calcio, sempre tallonato da Momenti di Calcio, ma SalernoSport24 riesce nell’impresa di sorpassare Calcio Gourmet, assicurandosi il terzo posto in classifica.



Reggio a Canestro continua a tallonare strettamente Basket Sardegna in categoria Basket, con 31 punti che li separano. Invariate le situazioni nelle categorie Ciclismo, Tennis e Altri Sport.



Ecco alcuni dei blog più votati:

Categoria Calcio:

- CalcioMania 90 con 502 punti

- Momenti di Calcio con 366 punti

- Salerno Sport 24 con 105 punti

Categoria Basket:

- Basket Sardegna con 254 punti

- Reggio a Canestro con 213 punti

- La giornata tipo con 9 punti

Categoria Tennis:

- Il Blog del Tennis con 111 punti

- Il mondo del Tennis di Federico Bazan con 52 punti

Categoria Ciclismo:

- Cinzia in Bici con 722 punti

- Ciclocolor con 40 punti

- Ruoteraggiecatena con 2 punti

Categoria Motori:

- Formula Race con 526 punti

- F1 World con 18 punti

- Cuore Desmo con 5 punti

Categoria Altri Sport:

- Nati Sportivi con 1380 punti

- Il blog di Daniele Bartocci con 1116 punti

- In2theWhite con 839 punti



Ecco i primi 3 classificati della top 20 generale:

- Il blog di Daniele Bartocci

- Nati Sportivi

- In2thewhite



Per votare i lettori potranno accedere alla pagina dedicata a questo link (https://www.superscommesse.it/blog_anno/) e votare il proprio blog preferito una volta ogni 24 ore. La sfida all’ultimo click tutta all’insegna della passione per lo sport, sarà aperta fino alle 15:00 del 15 dicembre.