Blossom of Rebirth - Lunedì 10 giugno 2019, alle ore 16.00

Mostra d'arte contemporanea. Omaggio all'UNESCO Creative Cities Conference 2019 di Fabriano

Lunedì 10 giugno 2019, alle ore 16.00, nel chiostro minore del Museo della Carta e della Filigrana che ospita il Padiglione dell’Artigianato e delle Arti Popolari, sarà inaugurata la mostra Blossom of Rebirth, con sculture contemporanee di Andrea Berni, James Harris, Corrado Marchese, Verena Mayer -Tasch, Elias Naman, Stefanie Oberneder, Giuliano Orlandi e Alex Rane. La mostra, a cura di Enza Di Vinci, è un omaggio degli scultori di Carrara che hanno aderito all'evento culturale Carrara Studi Aperti.

La mostra è promossa e patrocinata da Network UNESCO delle Città Creative, Città di Fabriano, Fabriano Città dell’Artigianato e delle Arti popolari, Comune di Fabriano, Regione Marche, Fondazione Aristide Merloni, Città di Carrara, Carrara Città dell’Artigianato e delle Arti popolari, Comune di Carrara. È stata resa possibile con il supporto del Comune di Carrara e di questi partner: Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO, Camera di Commercio Marche, Fondazione CR Fabriano e Cupramontana, Governo Provinciale di Ancona, Grand Soleil, A.P.S. Oltre, Art Commission, Liberodiscrivere; il supporto degli sponsor principali: Ariston Thermo Group, Intesa San Paolo; degli sponsor: Whirlpool, Faber Air Matters; degli sponsor tecnici: Cantine Mecella, Togni, iGuzzini, Tabularasa S.r.l., Tekè Gallery e Tosco ligure lab.

All'interno del testo di presentazione della mostra, Enza Di Vinci presenta alcune riflessioni sulla "città creativa" e sulla "città ideale" per i professionisti del settore artistico e creativo. “Rinascita, trasformazione, fragilità, vita, materia, tempo, natura, forma, apparenza, percezione di sè, scoperta, creatività, istinto, estraniamento” sono il tema delle opere esposte, che rimandano, simbolicamente, ad un rinascimento sociale, artistico e culturale e propongono alla rete UNESCO “un modello di città ideale che attraverso l’arte e la creatività può impostare una nuova rotta si sviluppo: atelier come città, città come il mondo”.

Il catalogo di Blossom of Rebirth (16 x 23 cm, 54 pp., bilingue, italiano e inglese, illustrato con 24 foto), a cura di Enza Di Vinci, è stato pubblicato, nel maggio 2019, nella Collana Art Commission di Liberodiscrivere; è in vendita su www.liberodiscrivere.it e nei negozi online. Nel bookshop del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano e nel bookshop della Pinacoteca Civica "Bruno Molajoli, la stessa dove dal 1 al 30 giugno sarà esposta la "Madonna Benois" di Leonardo Da Vinci, i visitatori interessati potranno acquistare il catalogo “Blossom of Rebirth” e il libro “Lo spazio per l’opera d’arte” di Enza Di Vinci, un saggio su allestimento, custodia, imballo e movimentazione di opere d’arte, esposizioni, allestimenti di opere d’arte nella città e nel paesaggio (Erga edizioni, 2018).



Data inizio evento: 10 giugno 2019 (inaugurazione)

Data fine: 31 luglio 2019

Costo del biglietto: entrata libera

Luogo: Museo della Carta e della Filigrana, Largo F.lli Spacca 2, 60044 Fabriano (AN), Italia

Periodo d'apertura: dal martedì alla domenica 10.00-13.00, 14.30-24.00 (dal 10 al 15 giugno); 10.00-13.00, 14.30-19.30 (dal 18 al 31 luglo)

Pagina Facebook Blossom of Rebirth

Telefono:+39073222334

