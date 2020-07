Bonus occupazionali Veneto: incentivi a sostegno dell’occupazione nelle imprese colpite dal Covid-19

La Regione Veneto incentiva l’occupazione dei giovani ed il mantenimento degli stessi nel contesto lavorativo, attraverso bonus occupazionali concessi alle imprese colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il contributo è concesso alle imprese che hanno stipulato rapporti di lavoro per l’assunzione (almeno per 12 mesi) o che nel medesimo periodo hanno provveduto alla trasformazione contrattuale a tempo indeterminato a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.



Il Bando “Incentivi per l’occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 nella Regione del Veneto” si rivolge nello specifico alle micro, piccole e medie imprese con sede attiva in Veneto, in regola con il Durc e l’applicazione del CCNL di riferimento, che non hanno in corso trattamenti di integrazione salariale ed in regola con gli obblighi in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.



Tipologie di attività ammesse al Bando della Regione Veneto



L’incentivo finanzia l’incremento occupazionale di giovani (18/35 anni), residenti o domiciliati in Veneto, attraverso nuova assunzione di giovani disoccupati o trasformazione contrattuale in tempo indeterminato.

Sono ammessi i rapporti di lavoro stipulati nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre 2020 e relativi a:

- nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato della durata minima di 12 mesi, full time (anche somministrazione e apprendistato professionalizzante);

- contratti di lavoro oggetto di trasformazione a tempo indeterminato full time.



Agevolazione prevista dai “Bonus occupazionali”



La misura prevede contributi a fondo perduto, di importi differenziati in base al contratto e alla tipologia di destinatario:

- contratto subordinato a tempo indeterminato oppure trasformazione contrattuale a tempo indeterminato full time: 6.000 € per le donne, 5.000 € per gli uomini.

- contratto subordinato a tempo determinato full time di durata pari a almeno 12 mesi: 4.000 € per le donne, 3.000 € per gli uomini.



Come ottenere i “Bonus occupazionali”



Per accedere agli incentivi per l’occupazione di giovani nelle imprese venete, sarà possibile presentare domanda ad uno dei seguenti sportelli:

- 1° finestra: 22 luglio – 10 agosto 2020

- 2° finestra: 1° settembre – 30 settembre 2020

- 3° finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2020