Boom al Teatro De Rosa di Frattamaggiore con l’evento “E Lucean le stelle … Durante una sfilata …” la moda nel tempo e nella musica, dal classico ad oggi.

Si è svolto ieri, sabato 15 dicembre, al Teatro De Rosa di Frattamaggiore (NA) in un’atmosfera elegante e raffinata, il quarto appuntamento della kermesse “Durante Natale Festival 2018” rappresentato da un attesissimo défilé organizzato dall’IPIA Niglio, con la presentazione di abiti creati e decorati interamente a mano dagli allievi dello stesso istituto professionale, che hanno entusiasmato la platea.



“…Magici momenti fra musica, moda e belle sorprese…” – ha detto il brillante presentatore Gabriele Blair che ha dato il via alla serata, seguito subito dopo dall’ intervento del primo cittadino Ing. Marco Antonio Del Prete.



“Sarò breve perchè il bello di questo Festival

- ha dichiarato il primo cittadino –



è quello di dare spazio alla Città, ai concittadini e al nostro territorio.

I miei complimenti vanno al Dirigente Scolastico ed al corpo docenti dell’IPIA Niglio, per lo splendido lavoro che negli anni hanno svolto e svolgono con costanza, sacrificio e passione. La sfilata del Miglio, così come la rassegna Durante, sono cresciute molto nel susseguirsi delle varie edizioni, aiutandoci a capire quanto potenziale abbiamo e quanto potenziale avete voi giovani nel quale noi riponiamo la fiducia che va ritagliata e ricambiata per costruire un futuro migliore”.

Il preside, prof. Raffaele D’Alterio, invitato anch’egli sul palco, ha ringraziato innanzitutto l’Amministrazione per l’opportunità ricevuta, per poi ribadire l’importanza di una convinta vicinanza della stessa dimostrandola con i fatti, dando sempre la loro disponibilità per ogni difficoltà incontrata e per i ragazzi del proprio territorio.



“Dietro il lavoro che vedremo questa sera -ha detto il prof. D’Alterio - c’è tanto sacrificio, tanto impegno e tanta emozione degli allievi dell’Istituto, tanti e tanti giorni di prove”.



Grazie al gusto, al talento e all’impegno degli allievi, la sfilata di moda ha suscitato sin da subito entusiastici apprezzamenti: i modelli e la fattura degli abiti in scena impreziositi da particolari scintillanti, unici nel loro genere e nella loro eleganza, sono stai realizzati interamente dagli allievi dell’Istituto Professionale protagonista della serata. Bellissime, poi, le modelle ed i modelli che hanno proposto un’originale sfilata suddivisa in quadri. Particolarissimo e innovativo il secondo, ideato e pensato ispirandosi alla plastica presente nei nostri mari e al mare stesso, attraverso abiti in scena realizzati con materiali di riciclo e colori tra l’azzurro e il verde.











Hanno sfilato in passerella alcuni modelli professionisti della Free Style Agency di Pietro Bellaiuto, alla quale va un sentito ringraziamento, e gli allievi dell’IPIA Niglio, col risultato di vivere un’occasione di intrattenimento e svago, unitamente ad un’opportunità di promozione e valorizzazione delle attività del settore moda e del territorio.

La serata è stata inoltre allietata da un fuori programma, l’interpretazione canora di Sharon, allieva dell’Istituto Niglio, già nota per aver partecipato al Sanremo Young, la quale ha regalato al pubblico in sala, attimi magici.



Spazio anche alla musica e al grande maestro Durante con la splendida voce del soprano Chiara Nasti, ospite della serata, e che ha fatto vibrare le anime del pubblico in sala con la sua acuta voce.

Altro intervento musicale molto interessante è stato quello proposto dal coro del Liceo Classico Durante, diretto dal Maestro Giuseppe Monetti, Direttore Artistico della rassegna “Durante Natale Festival 2018”, dedicato ai temi dell’isolamento e dell’inclusione, intervallato da alcuni momenti di ballo e monologhi.

La manifestazione, a cura dell’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore e finanziata dalla Regione Campania, ha già riscosso ampi successi per i precedenti appuntamenti in calendario.

La rassegna, la cui comunicazione è affidata alla consolidata professionalità della “F.K. Mediaservice”, tornerà per il prossimo appuntamento martedì 18 Dicembre 2018, stavolta presso la Parrocchia M. SS. Annunziata e S. Antonio dove, alle ore 18:30, si terrà il “II Concerto per Durante” con G. Genoino e G. Marconi.