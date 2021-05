Boom di prenotazioni per le case vacanze italiane: il 70% delle prenotazioni nel Bel Paese arrivano da viaggiatori europei

Non si arresta la crescita del segmento case vacanze. Lo confermano i dati di Belvilla, tra i più importanti player europei del vacation rental, che per quest’estate vede sempre più ricerche e sempre più prenotazioni convergere su soluzioni tutte italiane

Con oltre 2.900 case vacanze da sogno sul territorio italiano, belvilla.it si conferma uno dei principali operatori europei nel settore dell’holiday renting. In attesa della stagione estiva, Belvilla annuncia il rinnovato interesse dei turisti stranieri nelle case vacanze italiane a seguito delle nuove misure intraprese per incoraggiare il turismo inbound nel nostro paese; resta importante la domanda interna che conferma il desiderio degli italiani di vivere un soggiorno in una casa indipendente inserita in un contesto di villeggiatura per trascorrere le vacanze in una "bolla" col proprio nucleo famigliare o con gli amici più stretti. Nella top 3 delle destinazioni italiane più prenotate da viaggiatori locali ed europei spiccano la Toscane, le Marche e la zona dei Laghi in Lombardia, una scelta che dimostra l’interesse dei viaggiatori per soggiorni all’insegna del relax tra natura, borghi caratteristici e prodotti enogastronomici di qualità.



Nuove prenotazioni dai mercati stranieri

Segnali positivi arrivano da paesi europei che tornano a prenotare in Italia. Con l'annuncio della revoca della quarantena dal 15 maggio, il brand esperto in case vacanze si aspetta che l’Italia torni a essere una delle destinazioni più rilevanti per le vacanze estive europee. Al momento Belvilla sta registrando sempre più prenotazioni per soggiorni estivi in Italia da viaggiatori provenienti da altri paesi quali Olanda, Germania e Belgio: in totale Belvilla ha riscontrato che le prenotazioni provenienti dai mercati d’Oltralpe corrispondono al momento al 70% del totale delle prenotazioni per soggiorni estivi nel nostro paese. Sempre di più quindi gli utenti europei che si affidano a Belvilla per la ricerca della casa vacanza ideale optando per soluzioni dalla campagna alla costa, da località mainstream a mete poco conosciute. L’Italia è la meta privilegiata anche dai mercati del nord Europa come Danimarca e Svezia, e risulta inoltre inclusa nella top 10 delle destinazioni più ricercate sulla piattaforma di prenotazioni Belvilla da olandesi, belgi e tedeschi.



Dati incoraggianti che dimostrano il desiderio di normalità da parte dei viaggiatori europei, che scelgono di supportare la ripresa economica nel nostro Paese di settori come l’accoglienza e la ristorazione rimasti fermi per un lungo periodo.



Confermato il trend delle case vacanze anche per gli italiani

Ottimi risultati anche dal turismo di prossimità dei vacanzieri italiani con un aumento delle prenotazioni estive (effettuate dall’inizio dell’anno ai primi di maggio) del +213% rispetto alle prenotazioni effettuate nello stesso periodo del 2020. Trend crescente anche rispetto ai livelli del 2019, in questo caso, l’aumento è del +367%. Moltissimi i connazionali che anche per quest’estate sceglieranno località di villeggiatura in Italia, optando quindi per una modalità di turismo volta a risollevare l’indotto di un settore duramente colpito dalle perdite della stagione invernale e dei primi ponti primaverili, dove vigeva la zona arancione e rossa nella maggior parte delle regioni italiane.





Soluzioni abitative sempre più confortevoli e servite

"Oltre a contesti naturalistici e ampie metrature per una fuga tra indipendenza e privacy fuori dalla città, la ricerca degli utenti di Belvilla risulta più sofisticata nel 2021, sono infatti sempre di più gli utenti che prediligono soluzioni abitative ricche di confort dalla piscina privata al giardino a cucine moderne e equipaggiate" Serena Uberti – Managing Director Italy di OYO Vacation Homes. L’unicità delle case vacanze di Belvilla risiede negli alti standard delle soluzioni abitative, sono moltissime le ville indipendenti dotate di piscina privata, spa, sauna, area fitness, ampi giardini, area gioco per bambini, possibilità di noleggio biciclette, ma anche connessione wi-fi, e altri tools domestici come la macchina del caffé, il microonde o la lavastoviglie inclusi in moltissime case vacanze Belvilla per ritrovare il calore di casa anche in vacanza



Host esperti per garantire esperienze da veri locals

Tra i valori di Belvilla, spicca l’importanza di garantire agli ospiti esperienze autentiche volte alla scoperta del territorio come veri e propri locals, per questo motivi gli host selezionati delle case vacanze Belvilla sanno consigliare e guidare i viaggiatori che vogliono conoscere e vivere passo dopo passo le tradizioni del territorio in sicurezza e scoprire le gemme nascoste e poco note al turismo mainstream.



Ottimo rapporto qualità-prezzo e flessibilità

Le case vacanze Belvilla si adattano inoltre a tutti i portafogli garantendo un soggiorno accessibile in soluzioni indipendenti con molteplici servizi, confort, tra natura e privacy. Inoltre, Belvilla offre una selezione di case con condizioni di prenotazione flessibili e cancellazione gratuita.



