Borghi d'Europa presenta il 2020 di Milano,Vetrina del Buon e Bello Vivere

La rete internazionale Borghi d'Europa ha presentato il programma delle iniziative di informazione del progetto 'L'Europa delle Scienze e della Cultura' (Patrocinato dalla IAI,Iniziativa Adriatico Jonica e da ESOF2020 ,Trieste Città europea della Scienza), a Milano,Vetrina del Gusto.

30 settimane che comprendono eventi internazionali (fra i quali spicca la conferenza stampa di

presentazione di ESOF2020 e di Expo Dubai 2020) , gli incontri con gli Enti Nazionali del Turismo e le rappresentanze consolari di Croazia,Slovenia,Albania e Macedonia del Nord (Paesi che aderiscono alla IAI) ; la presentazione dei percorsi del buon e bello vivere nelle Terre del Sud ( Abruzzo, Molise,Puglia,Basilicata e Calabria), in locali e contesti di Milano ; lo sviluppo dei progetti in Lombardia ( Valtellina, Terra di confine e OltrePo Pavese), in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia e nelle Marche ; l'individuazione dei luoghi e delle 'soste' dei 10 Percorsi Internazionali, presentati nel 2019 presso l'Ufficio di Rappresentanza del Parlamento Europeo.

“ Un programma intenso, che reinventa Milano come crocevia dei progetti e delle iniziative di

un'altra Europa e di un'altra Italia, autentica capitale dell'informazione, attenta ai valori e ai

principi della sostenibilità, fuori dalle logiche di regime e finalmente orientata ad ascoltare le

esperienze vive della comunità civile “.

Le parole di Renzo Lupatin, presidente di Borghi d'Europa, descrivono con una mirabile sintesi,

l'impegno della rete.