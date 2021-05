Borgo La Chiaracia Resort & SPA vince il Travellers' Choice Award 2021

Borgo La Chiaracia Resort & Spa (Castel Giorgio-TR), una gemma in equilibrio fra tradizione e modernità, riaperto venerdì scorso, 14 maggio, ancora più bello e più ricco dopo sette mesi di chiusura volontaria a sostegno della lotta al Covid, festeggia nel modo migliore la ripresa dell’attività ottenendo uno dei premi più prestigiosi dell’hotellerie mondiale: il Travellers’ Choice Award 2021 di TripAdvisor.

Il premio Travellers’ Choice è un riconoscimento agli hotel che offrono continuamente esperienze fantastiche ai viaggiatori, e attesta che nell’anno precedente l’assegnazione le strutture vincitrici hanno ottenuto recensioni e punteggi molto positivi.



Ecco la motivazione ufficiale:

In quest'anno particolarmente difficile, vi siete fatti notare offrendo agli ospiti un servizio ed esperienze eccellenti. Grazie e ancora congratulazioni per il vostro meritato premio.

Borgo La Chiaracia Resort & Spa, pur attivo da appena tre anni, ha un parterre di premi di tutto rispetto: si fregia anche del Le Fonti Award, ricevuto nel 2019 come eccellenza dell’anno in innovazione e comunicazione, è recensito nella Guida del Touring Club e accoglie al proprio interno il ristorante gourmet Radici, triplice forchetta Michelin, doppia forchetta del Gambero Rosso e cappello delle Guide dell’Espresso.

Dichiarazione di Anna Ramazzotti, Amministratore Delegato di VRM Italia (società proprietaria di Borgo La Chiaracia)

«Non potevamo iniziare meglio la nostra seconda vita dopo lunghi mesi di chiusura, nei quali, proprio per andare incontro ai desideri di una clientela che sappiamo esigente, abbiamo ulteriormente investito nella qualità e nella tipologia dell’offerta. Ci apprestiamo ad affrontare una stagione intensa, e una rinascita si spera definitiva, con lo spirito migliore».



Borgo La Chiaracia Resort & Spa (Castel Giorgio-TR), incastonato nella campagna umbra ai confini tra Lazio e Toscana, è un posto impareggiabile, un piccolo mondo a parte dove concetti innovativi che riguardano la persona, nel suo essere e nel suo comunicare, si combinano con l’essenza della tradizione umbra e della sua splendida campagna.

Il disegno architettonico incarna in una visione contemporanea l’essenza della tradizione, in cui le forme si fondono con lo spirito del luogo, accogliendo in un abbraccio gli ospiti fin dal loro arrivo. L’equilibrio fra tradizione e modernità è visibile in tutta la struttura, valorizzata da materiali innovativi per una maggiore consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.

Borgo La Chiaracia Resort & Spa è un ambiente caldo, lussuoso e intimo dove gli ospiti godono di un servizio personale e preciso, potendo ospitarvi eventi importanti, festeggiare momenti speciali o semplicemente allontanarsi dalla vita quotidiana e cambiare ritmo. Rappresenta una destinazione in cui un passato ricco di storia e il comfort di moderne tecnologie s’intrecciano con il piacere del palato e del benessere per creare un’esperienza unica di soggiorno, di vacanza, di lavoro. Di vita.



Per ulteriori informazioni

Borgo La Chiaracia Resort & Spa Località Borgo la Chiaracia snc 05013 Castel Giorgio (TR)

T +39 0763 627123 info@borgolachiaracia.it

Visitate il sito www.borgolachiaracia.it