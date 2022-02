BOSCA official sponsor della PRO RECCO

Bosca è il nuovo official sponsor della Pro Recco pallanuoto: la storica casa spumantiera piemontese si unisce al club campione d'Europa.

Fondata a Canelli nel 1831, l’azienda si contraddistingue per l’attitudine all’anticonformismo e alla inclusività proponendo, da oltre 190 anni, nuovi modi di vivere il mondo delle bollicine.

Il marchio Bosca sarà impresso sulle calottine dei campioni biancocelesti in tutte le partite ufficiali.



"Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra famiglia un'azienda storica come Bosca che rappresenta l'eccellenza vitivinicola italiana da quasi due secoli - dichiara il presidente Maurizio Felugo. - La fatica e la gratificazione della vendemmia può essere accomunata alla vita dei nostri atleti che ogni giorno si sacrificano per assaporare quelle emozioni che solo le vittorie sanno regalare: ringraziamo Bosca per il suo appassionato supporto allo sport e agli esempi positivi che questo mondo trasmette ogni giorno alle nuove generazioni".



“Abbiamo da poco celebrato il nostro 190esimo anniversario, rinnovando l’azienda a 360 gradi.” afferma Polina Bosca, CMO. “Sempre seguendo le nostre due stelle polari: da un lato custodi di una tradizione quasi bicentenaria e dall’altro costantemente alla ricerca di nuovi modi di vivere le bollicine. Siamo felici di entrare a far parte della famiglia Pro Recco e di sostenerla verso nuovi orizzonti. Non vediamo l’ora di cominciare a tifare!”.



PRO RECCO

La Pro Recco è il Club di pallanuoto più titolato del mondo, campione d’Europa in carica, vincitore di 33 Scudetti, 9 Champions League, 15 Coppe Italia e 7 Supercoppe Europee. Nella sua squadra militano sei giocatori campioni del mondo con il Settebello a Gwangju nel 2019. L’allenatore è Sandro Sukno, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 con la nazionale croata.



BOSCA. BOLLICINE CONTROCORRENTE DAL 1831

Fondata a Canelli nel 1831 da Pietro Bosca, la storica casa spumantiera è una realtà familiare giunta alla sesta generazione con Pia, Gigi e Polina Bosca. L'azienda è nota in Italia e nel mondo, grazie alla presenza in 40 Paesi e per l'attitudine all'innovazione e la costante ricerca di nuovi prodotti. Tale propensione ha portato ad affiancare all'offerta tradizionale di spumanti, vini e aperitivi diverse proposte innovative no alcol e low alcol. Le cantine Bosca, site nel centro di Canelli, fanno parte delle Cattedrali Sotterranee di Canelli dichiarate dall'UNESCO, nel 2014, Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 50° sito italiano intitolato "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato". La produzione di decine di milioni di bottiglie è suddivisa nei 2 stabilimenti produttivi siti a Costigliole D'Asti in Italia e a Kaunas in Lituania.



www.bosca.it – FB @cantine.bosca – IG boscaspumanti – LINKEDIN Bosca SpA.



ph fonte ufficio stampa