Bottega lancia Rose Gold Vegan

Bottega Rose Gold è un vino spumante rosé, che ha origine uve Pinot Nero e che a partire dalla vendemmia 2020 verrà prodotto con certificazione Vegan.

Il packaging della bottiglia, che ha contribuito nel tempo alla notorietà del prodotto, è caratterizzato dall'affascinante tonalità oro rosa, la sfumatura romantica del re del metallo. Un esclusivo processo di metallizzazione permette al colore rosa di diventare parte integrante della superficie esterna del vetro della bottiglia.

Distintivo e originale, questo spumante è diventato un’icona del gusto, apprezzata in Italia nel mondo come espressione del miglior Made in Italy.



Il percorso di certificazione Vegan garantisce la totale assenza di prodotti di origine animale quali, ad esempio, albumina o caseina. L’azienda Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), manifesta in questo modo la propria attenzione verso alcune fasce di consumatori con particolari esigenze come chi sceglie un’alimentazione vegan.

L’iter produttivo di Bottega Rose Gold è caratterizzato quindi dalla completa assenza di sostanze di origine animale nell’intera filiera che va dalla vigna alla bottiglia.



Questo vino spumante viene prodotto con una selezione di uve Pinot Nero raccolte in Oltrepò Pavese. Questa zona della Lombardia è largamente apprezzata dai viticoltori. I vigneti si estendono principalmente sulle colline (100-300 metri sul livello del mare), dove il suolo è caratterizzato da sedimentaria marina con argilla fine.

Le uve vengono raccolte a mano e vinificate a temperatura controllata. Le bucce rimangono a contatto con il mosto per 24 ore. Mosto e bucce vengono poi separate con una pressatura soffice. La fermentazione avviene a temperatura controllata di 18° C. Successivamente il vino ottenuto passa attraverso la presa di spuma. La seconda fermentazione si determina in recipienti di acciaio, secondo il metodo Charmat, a una temperatura controllata di 14° C e dura 60-90 giorni.



Bottega Rose Gold, che si caratterizza per l’inconfondibile color pesca, appare brillante, con un perlage fine e persistente. Il profumo è spiccatamente floreale, con sentori di frutti di bosco, soprattutto ribes e fragoline di bosco. Il sapore è fresco, con una buona acidità, armonico, delicato e persistente.



A tavola può essere definito come un vino da tutto pasto, che si abbina particolarmente bene con insalate, piatti vegetariani, sushi, pesce e formaggi. È anche piacevole, se consumato dopo cena.