Brera's Key torna in Sardegna e prosegue il Tour

Dopo la pausa forzata dovuta alle nuove restrizioni dell'emergenza Covid, BRERA'S KEY torna in Sardegna per proseguire il suo Tour. La formazione della sua GIOCOREDOR BAND ha subìto una modifica. Il tastierista STEFANO SASTRO (già con ALEX BRITTI, AREA 2, GINO PAOLI, ANTONELLO VENDITTI, BILLY SHEEHAN, DARRYLL JONES, JEFF BERLIN, TONY LEVIN, etc.) sostituirà il tastierista DAVIDE PISTONE: assente per rilevanti problemi di salute.

TOUR 2020, BRERA'S KEY

& la GIOCOREDOR BAND



Prossimi concerti



* Venerdì 30 ottobre – Live at Poco Loco Alghero

https://www.pocolocoalghero.com/concerti



* Sabato 31 ottobre – Live at Jazzino Cagliari

https://www.jazzino.it/eventi/2020-11/

La formazione



Brera’s Key – lead vocals, guitar

Marco Pistone – bass & vocals

Stefano Sastro – keyboards

Francesco Isola – drums



https://www.jazzbluesfactory.com/concerti-in-programma/





