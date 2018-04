BRICO IO ti porta al GP di Monza

In occasione dei 30 anni dell’insegna, è partita una serie di promozioni dedicate ai Clienti che interessa tutti i punti vendita, estesa anche agli acquisti online: sconti, coupon e un grande concorso a premi

Milano, 6 Aprile 2018 - Aprile è un mese speciale per fare acquisti nei Negozi Brico io: i protagonisti delle iniziative a programma per festeggiare i 30 anni di attività sono i Clienti.

Per prima cosa, tra il 3 e il 18 Aprile, un ricco volantino con 50 prodotti selezionati e contrassegnati come “prodotto anniversario” e proposti a prezzi scontati del 30%, con chiaro riferimento ai 30 anni di Brico io.

Inoltre, per ogni acquisto effettuato, indipendentemente dall’importo, verrà emesso un coupon del valore di 10 euro utilizzabile dal 19 Aprile al 2 Maggio su una spesa minima di 50 euro.

Al momento di completare l’acquisto si può avere un’altra sorpresa: a chiusura scontrino, sul monitor della cassa potrebbe comparire la scritta che assegna al Cliente la vincita di uno dei 50.000 buoni sconto da 5 euro, utilizzabile per una spesa successiva entro il 2 Maggio.

Un’altra iniziativa, dal 19 Aprile al 2 Maggio, è il concorso “Brico io 30 anni”: tutti i Clienti che utilizzeranno il coupon da 10 euro ricevuto nel periodo precedente, riceveranno una cartolina che, compilata e imbucata nell’apposita urna, darà la possibilità di partecipare all’estrazione di 2 biglietti per assistere al GP di Formula 1 che si svolgerà il prossimo 2 Settembre all’Autodromo di Monza. Verrà estratto un nominativo per ciascun Negozio, quindi verranno premiati oltre 100 nominativi per un totale di oltre 200 biglietti. Ovviamente, l’utilizzo di più coupon darà diritto ad altrettante cartoline, aumentando le possibilità di vincita.

Brico io ha pensato anche agli utenti dello shop online: tutti i Clienti che nel periodo 3 Aprile – 2 Maggio effettueranno una spesa di almeno 50 euro sul sito www.bricoio.it potranno anch’essi partecipare all’estrazione di 2 biglietti per il GP di Monza.

Il regolamento del concorso è consultabile alla pagina http://ita.calameo.com/read/005221224128efe9e2b94



Brico io

L’insegna è nata nel 1986 e oggi è una società di Coop Lombardia. Presente su tutto il territorio nazionale con punti vendita a gestione diretta e in affiliazione è la catena italiana leader dei negozi di bricolage di prossimità per le persone che amano casa e giardino.



Per informazioni:

Mauro Balbi

Ufficio Stampa Brico io

email: maurobalbi.press@gmail.com