Buon Compleanno Garbatella XXIII edizione 2022

l'appuntamento della Romanità e delle Tradizioni Popolari fra i più attesi della Capitale in questa edizione ha realizzato con l’associazione ArabaFeniceIII donne impegnate nella promozione delle eccellenze artigiane un calendario articolato di eventi artistici e culturali dedicati alla collaborazione femminile alleate nel sostenere l’Arte la Cultura e il volontariato multidisciplinare.

“Buon Compleanno Garbatella” è una programmazione culturale inaugurata nel 1999 dedicata alla celebrazione della fondazione del quartiere storico, unico a poter rivendicare la data esatta della posa della Prima Pietra di Fondazione avvenuta il 18 Febbraio 1920. La programmazione nata in un angolo di quartiere oggi è l’appuntamento ricorrente delle tradizioni popolari fra i più attesi della Capitale e non solo.

Articolato in eventi dal vivo multidisciplinari (teatro, musica, danza, esposizioni fotografiche storiche, visite

guidate di architettura, video e testimonianze di Storia Orale, incontri e dibattiti tematici, presentazioni di libri, reading di poesie, diffonde e sensibilizza verso tematiche culturali, ambientali, sociali.

Sostenuta da cittadini volontari e associazioni, dal 2004 è coordinata come capofila dall’associazione I.T.A.C.A.

Oggi alla sua XXIII edizione, ha raccolto negli anni il patrocinio di Enti e Istituzioni Pubbliche e Private, Universitarie, laiche e religiose. Dal 2015 ha il patrocinio della Regione Lazio.

Quanto sin qui realizzato è stato possibile grazie all’adesione volontaria di associazioni e cittadini che ogni anno rispondono a una manifestazione di interesse aperta pubblicata attraverso i social.

A ogni edizione la programmazione dedica un messaggio tematico valoriale che viene svolto nel contesto degli eventi e a cui si ispira la partecipazione delle realtà aderenti

L’edizione 2022 è dedicata a “La Macchina di Anticitera – Complementarietà femminili” sottolineando come tutti contengano elementi di debolezza ma come contemporaneamente tutti siano portatori di elementi di forza indispensabili. La Complementarietà è un punto di osservazione in cui è possibile soddisfare domande sociali e di sviluppo collettivo con risposte che attingono a leve di ricchezza troppo spesso ignorate.

Le Donne ne sono il moto perpetuo.

Un ringraziamento va anche alle attività commerciali promosse non per mera pubblicità ma perché attive alleate nella partecipazione al decoro e alla tenuta sociale del quartiere.



PROGRAMMA

A differenza delle scorse edizioni il calendario 2022 nel rispetto delle normative di prevenzione anti Covid e non volendo comunque mancare l’appuntamento si riassumerà nel fine settimana adiacente al 18 Febbraio limitando gli eventi al chiuso e articolando temi e date in un percorso all’aperto grazie alla collaborazione fra l’associazione I.T.A.C.A e l’associazione ARABA FENICE3 responsabile dell’organizzazione espositiva specializzata nella promozione dell’artigianato di qualità intitolata “Bancarellando Insieme” e che ha permesso la realizzazione di questa XXIII edizione con la partecipazione di artisti, scrittori, poeti, animazioni di strada, dimostrando come la professionalità femminile sia in grado di porre in atto sinergie fra il profit e il volontariato a vantaggio della Cultura e dell’Arte.

Il Calendario inizierà i suoi eventi il 17 alle ore 17.00 con un torneo di scacchi promozionale per bambini e famiglie all’interno dell’Oratorio San Filippo Neri.

Proseguirà dal 18 sino al 20 con le partecipazioni artistiche multidisciplinari all’interno della cornice espositiva artigianale e nel cuore architettonico e fondativo del quartiere storico fra Piazza S.Eurosia e Via delle Sette Chiese dove S. Filippo Neri co-patrono di Roma percorreva le tappe del suo pellegrinaggio, e dove sarà possibile scoprire peculiarità artigianali enogastronomiche e non solo provenienti da diverse regioni italiane.



Gli eventi

Tutta la programmazione sarà testimoniata dall’associazione Altrephoto i cui soci cultori della fotografia regaleranno immagini e ritratti digitali della manifestazione e del quartiere.

“Garbatella è core de Roma e occhi der Monno”

In tema di Ricerca - Memoria e Innovazione da un capo all’altro del mondo i Madonnari saranno presenti con Gianluca Tedaldi che dipingerà la sua opera ispirata a La Macchina di Anticitera e alla religiosità popolare mentre famiglie e bambini potranno vivere in un reale villaggio indiano d’America con Tatanka.

Dalla esposizione storica fotografica attinta al Fondo de “I Ricordi nel Cassetto” dove sono immortalate le quotidianità del quartiere a partire dagli anni ‘20 alla presenza della Protezione Civile di Roma Capitale con informazioni sugli interventi nelle criticità del territorio romano, intervallati da letture di poesie in ricordo del poeta Gabriele Galloni, informazioni sull’accessibilità ai diritti e servizi del patronato coordinamento donne della Cisl Pensionati, le articolazioni del volontariato con Romaltruista, Solidai e Medici Senza Frontiere, le opportunità di reinserimento sociale con la coop. Magliana80; racconti e esperienze dell’antica arte nella palestra popolare e di Italo Mattioli e Luigi Ascani con il campione Giovanni de Carolis e Pietro Rossetti professionista emergente, conduce Dario Torromeo scrittore e giornalista.

Per chi ama i balli folk la Filarmonica Popolare il 19 Febbraio ore 17.00 all’interno Oratorio S. Filippo Neri eseguirà con i propri strumenti di ricerca musicale le musiche da ballo dell’Europa del nord e mediterranea