Buoni, fragranti ed eco-friendly: sono i nuovi Grissini al sesamo Biscopan!

Grissini al sesamo Biscopan: gustosi e croccanti con semi di sesamo tostati

Olio di girasole, miscela di farine pregiate e malto d’orzo sono gli ingredienti di prima qualità, con cui vengono prodotti i Grissini al sesamo Biscopan. Vengono successivamente aggiunti in abbondante quantità fragranti e croccanti semi di sesamo tostati che ricoprono i grissini e che conferiscono un aspetto e un sapore inconfondibili.



Un prodotto in grado di accompagnare diverse occasioni di consumo: come sostituto del pane, ma anche per l’aperitivo, come antipasto o snack spezzafame in ogni momento della giornata.



I Grissini al sesamo Biscopan vengono cotti al forno risultando così semplici e genuini proprio come i sapori di una volta.



I Grissini al sesamo Biscopan si presentano in un’elegante confezione riciclabile che può essere smaltita nella carta. Un contributo importante per diminuire l’impiego della plastica e rispettare l’equilibrio della natura, dalla quale derivano le migliori materie prime impiegate per la produzione dei prodotti Biscopan.

Indicati anche per chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana. Disponibili nel formato da 200 grammi.



Per maggiori informazioni: www.biscopan.it



Da oltre 50 anni Biscopan produce e commercializza prodotti da forno e derivati del pane. Tostarelli, Grissini, Gallette crackers, Pane biscotto e Fette Biscottate vengono prodotti nella sede aziendale situata in Veneto, a Badia Polesine (RO). La formula del successo di Biscopan deriva dal rispetto per la tradizione, dall’elevato standard qualitativo e dalla continua ricerca di nuove ricette per rispondere ai trend di mercato e soddisfare le esigenze dei consumatori moderni. Negli anni sono state infatti introdotte linee completamente biologiche, quali la linea PanRustico, quella al Farro e la linea al KAMUT®, di cui Biscopan è leader di mercato. Biscopan offre così una gamma completa e genuina, garantita dalle migliori certificazioni internazionali.