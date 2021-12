Buoni propositi 2022: perché Aruba fa al caso vostro

Vi sveliamo come la scelta della destinazione giusta possa aiutarvi a realizzare diversi obiettivi (e desideri) in un unico viaggio

Si avvicina il nuovo anno e con esso anche il momento di stilare la lista dei buoni propositi. Uno dei più diffusi è “viaggiare di più”. Scegliere Aruba, piccola Isola dei Caraibi che fa parte dei corridoi turistici aperti dal Governo Italiano, vi aiuterà a concretizzare questo desiderio e allo stesso tempo realizzarne molti altri. L’Isola offre infatti moltissime sfumature e opportunità che vi permetteranno di cogliere il massimo da questa vacanza, sfruttando il tempo in maniera stimolante e soprattutto in linea con i vostri propositi per l’anno nuovo e per il futuro.



Vi consigliamo di scegliere Aruba se la vostra intenzione per il 2022 è:

1. Fare più attività fisica

Un paradiso tropicale come Aruba, che offre una temperatura media di 28° con un po’ di vento tutto l’anno, è l’ambiente ideale per rinnovare la vostra energia e stimolare la vostra voglia di muovervi. Non è necessario praticare sport estremi o avventurosi, basta camminare sui sentieri del Parco Naturale Arikok, nuotare nelle acque cristalline della costa Sud-Ovest, scivolare sull’acqua a bordo di un kayak oppure pedalare alla scoperta della selvaggia costa Nord: l’isola offre molteplici possibilità di movimento, sull’acqua o sulla terraferma, che sapranno riattivare anche i più pigri!



2. Bere più acqua

Ad Aruba potrete bere quanto vorrete: l’acqua è gratis! Grazie a uno degli impianti di desalinizzazione più grandi dei Caraibi, ad Aruba è possibile bere acqua potabile che sgorga direttamente dal rubinetto. Anche in un’ottica più sostenibile, non sarà necessario acquistare bottiglie di plastica ma basterà riempire la vostra borraccia quante volte vorrete per raggiungere i vostri 2 litri di acqua al giorno!



3. Migliorare la conoscenza delle lingue

Inglese sì, ma non solo! Tutti gli abitanti di Aruba parlano 4 lingue: papiamento, la lingua creola locale, olandese, in quanto l’isola è parte delle Antille Olandesi, inglese e spagnolo. La facilità con cui è possibile comunicare ad Aruba vi impressionerà, grazia alla capacità innata degli abitanti di passare da una lingua all’altra. Questo, unito alla loro naturale predisposizione alla socievolezza e all’accoglienza, fa sì che Aruba sia uno dei luoghi ideali dove allenarsi a parlare le lingue straniere: godetevi una Balashi, la birra locale, in compagnia di un arubano che vi racconterà curiosità e segreti dell’isola e vi permetterà di praticare la lingua straniera che vorreste migliorare.



4. Dedicare del tempo a sé stessi

In un mondo iperconnesso, imporsi di staccare la spina e riconnettersi con la natura diventa sempre più importante. Il suono delle onde del Mar dei Caraibi la particolare luce delle albe e dei tramonti di Aruba sapranno regalarvi dei momenti unici in cui ascoltare (e ritrovare) voi stessi: godetevi una passeggiata lungo i 2 km di spiaggia bianca e soffice di Eagle Beach, regalatevi una lezione di yoga o pilates con vista mare oppure meditate affacciati su uno dei punti panoramici dell’incontaminata costa Nord Est.



5. Leggere di più

Tra un tuffo e l’altro, avrete tantissimo tempo per sdraiarvi su un’amaca o rilassarvi all’ombra di una palma e dedicarvi alla lettura. Ad Aruba potrete leggere tutti quei libri che avete tenuto nel cassetto e non siete riusciti a leggere durante l’anno, a disturbarvi troverete solo le iguane che popolano quest’isola dei Caraibi e che spesso fanno capolino lungo la spiaggia (tranquilli, sono innocue!).



6. Essere più sostenibili

Scegliere un viaggio ad Aruba vuol dire anche viaggiare responsabilmente. Il Governo di Aruba è attivo da anni nella promozione dell’uso di energie rinnovabili e nell’incentivazione dell’eco-turismo. In particolare, sull’isola è in vigore il divieto di utilizzo di materiali in plastica monouso, dai sacchetti di plastica agli oggetti di uso quotidiano come bicchieri di plastica, cannucce o scatole di polistirolo. Il Governo ha inoltre bandito l’utilizzo delle creme solari contenenti Oxybenzone, composto organico che riduce la capacità di sopravvivenza dei coralli provocandone lo sbiancamento. L’impegno verso un pianeta green è condiviso anche dalle aziende private dell’Isola: diversi resort sapranno aiutarvi a compensare le emissioni di CO2 necessarie per raggiungere l’isola oppure raccontarvi quali iniziative sono in corso per preservare il pianeta e questo paradiso naturale.