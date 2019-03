Burraco e solidarietà: il 10 marzo l’undicesima edizione del torneo di burraco Memorial “Simone Taffora”

l’intero incasso, realizzato con le quote di iscrizione, sarà devoluto all’Ail

COLLI DEL TRONTO - Sono già numerose le iscrizioni pervenute per partecipare all’undicesima edizione del torneo di burraco memorial “Simone Taffora”.



L’iniziativa, organizzata da Rocco, Lucia, Gabriella e Giuliano, col supporto tecnico dell’U.S. Acli Marche settore burraco, si svolgerà domenica 10 marzo a partire dalle ore 16 presso l’Hotel Casale in via casale superiore a Colli.



L’iniziativa, ormai consolidata nel tempo vista l’ampia partecipazione di giocatori alle precedenti edizioni, avrà come di consueto un aspetto solidaristico e sociale visto che l’intero incasso, realizzato con le quote di iscrizione, sarà devoluto all’Ail, Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, sezione di Ascoli Piceno “Alessandro Troiani”.



L’accreditamento delle coppie avverrà a partire dalle ore 15,30. Le iscrizioni sono già possibili e devono essere effettuate entro l’8 marzo ai seguenti recapiti: Leonardo (3351494259), Pier Luigi (3357548616), Enrico (3495260028) o al negozio Primadonna (tel. 0736348911).



La quota di iscrizione al torneo e alla cena a cura dello chef Emilio Pasqualini è di euro 15,00.



Sono previsti 4 turni da 4 smazzate da 40 minuti con movimento mitchell.



Vige il regolamento U.S. Acli settore burraco.