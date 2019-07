Buttate fuori la droga da Quartu S.Elena!

Sembra che il fatto che la droga abbia una presenza così forte nella nostra società abbia addormentato le persone che non vogliono proprio avere a che fare con questo mondo.



Decise a far conoscere la verità sulla droga, le volontarie locali di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology, sono state nuovamente a Quartu S. Elena a fare attività di prevenzione nella serata di lunedì 1 luglio.



Sembra che il fatto che la droga abbia una presenza così forte nella nostra società abbia addormentato le persone che non vogliono proprio avere a che fare con questo mondo. Un po spaventate dai bulletti che spacciano, un po' soggiogate dalle storie raccontate dai media che fanno sembrare troppo pericoloso darsi da fare contro la droga e contemporaneamente affascinati dal cinema che fa sempre apparire il cattivone come persona invidiabile perché si costruisce un castelletto di ossa e mattoni, le persone si sentono disarmate di fronte alla droga.





“La droga è l'elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” denunciò il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, di fatto ispirando la campagna di prevenzione di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga. Con iniziative come quella svolta in questa serata, i volontari hanno contribuito non solo a far conoscere direttamente le storie di chi ha fatto i suoi passi falsi con la droga, ma hanno anche messo i cittadini in condizione da poter fare la propria parte fornendo loro centinaia di libretti informativi che loro stessi possono far girare per dire tutti assieme: vivi libero dalla droga.