C. R. Is Arenas Arbus, la FP CGIL Polizia Penitenziaria si mobilità per il ripristino del servizio navetta

Carceri: Casa Reclusione Is Arenas Arbus, la FP CGIL Polizia Penitenziaria si mobilità per il ripristino del servizio navetta.



Da oltre quattro mesi la direzione di questa struttura penitenziaria, ha soppresso il servizio navetta per carenza di fondi. La soppressione ha comportato un grave disagio per il personale dipendente in servizio presso l'istituto in questione, sconcerto e indignazione riguardo la problematica più volte denunciata che ad oggi ci risulta ancora non risolta ne tantomeno abbiamo ricevuto notizie rassicuranti da parte dell’Amministrazione per una prossima soluzione.



Risulta alla scrivente che da oltre un mese vi sia uno stanziamento fondi di circa 10 mila euro, ma nessun intervento allo stato attuale è stato adottato, si evidenzia che il servizio navetta è stato soppresso per mancanza fondi per l’acquisto dei pneumatici, ora che i fondi sono presenti, parrebbe che un potere occulto non vorrebbe che il servizio venisse ripristinato.



L’assordante silenzio riguardo la criticità illustrata evidenzia una palese indifferenza ai bisogni del personale delle funzioni centrali e della Polizia Penitenziaria, silenzio che risulta particolarmente imbarazzante.



Il servizio navetta garantisce il collegamento tra l’istituto penitenziario di Is Arenas e il centro abitato di Arbus, considerato che la struttura è situata in periferia e in aperta campagna distante dal comune circa 25 Km. L’istituto carcerario è sprovvisto di collegamenti, la strada che lo collega, è priva di segnaletica e di barriere di sicurezza. Il manto stradale è ormai datato (composto da graniglia grossolana di quarzo), presenta numerose e pericolose buche profonde. Infatti la mancanza di collegamenti pubblici deve essere assolutamente sopperita da questa Amministrazione al fine di permettere al personale che ne ha necessità di fruirne e, di conseguenza di garantirne la presenza presso la sede lavorativa di ls Arenas.



Intervento utili a favorire il benessere del personale di Polizia Penitenziaria che giorno dopo giorno si adopera per assicurare un servizio di indubbia importanza per la società, servizio che riteniamo vada riconosciuto anche attraverso questi interventi utili a favorire il servizio navetta indispensabile per raggiungere l'istituto..



Considerata la gravità della situazione che sta creando forte disagio ai lavoratori e ritenendo la definizione della problematica evidenziata non ulteriormente procrastinabile la FP CGIL coordinamento Polizia Penitenziaria regione Sardegna, ribadisce e sollecita l’immediato urgente ripristino del servizio navetta.

Si comunica altresì che dalla data odierna informa di protesta pacifica la scrivente proclama lo stato di agitazione del personale di Polizia Penitenziaria, non escludendo l'auto consegna in carcere che consiste nel fatto che il personale al termine del proprio turno di servizio rimarrebbe all’interno dell’ istituto senza far rientro presso l’abitazione di residenza.



Ulteriori azioni di protesta in tutte le forme previste dalle norme vigenti, verranno comunicate successivamente.



Cagliari 04 gennaio 2020

Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione

FP CGIL Coordinamento Polizia Penitenziaria regione Sardegna Sandro Atzeni